В Херсонесе нашли нетронутый склеп с останками ранних христиан

- Склеп вырублен в скале, имеет входную яму - дромос, а также каменную закладную плиту, - сообщил Соловьев. - На плите есть изображение креста X века нашей эры, по которому можно датировать самый поздний период использования склепа. Над входом выбит более ранний, византийский, крест VI века. Скорее всего, этот склеп использовался в качестве усыпальницы для одной семьи на протяжении трех столетий, в VI-X веках, в раннехристианское время.
Хорошо сохранилась внутренняя камера гробницы и три вырубленные в скале лежанки. На каждой из них найдены останки. Ученые полагают, что здесь погребены несколько десятков человек.
- Поскольку усыпальница использовалась очень долго для захоронения членов одной семьи, прежние останки сдвигали и укладывали новые захоронения, - говорит Соловьев. - Лежанки переполненные, кости скатывались на пол камеры. Мы только начали их расчищать, анализировать. Только при входе среди упавших на пол костей найдено более десятка черепов.
Также, по его словам, в усыпальнице встречаются фрагменты дерева. Возможно, это остатки деревянных лож, на которые укладывали тела при погребении. Другие находки археологам пока не попадались. Ранних христиан хоронили очень скромно: тела заворачивали в саваны, поэтому при раскопках редко можно встретить какие-то предметы, украшения.
- Сама по себе находка такого неразграбленного, нетронутого при поздней застройке захоронения - это большая редкость, - отметил руководитель экспедиции.
Ученый уточнил, что это второй склеп, обнаруженный участниками экспедиции на территории южного пригорода Херсонеса. Первый был найден в конце июня. Он также был закрыт закладной плитой и с древнейших времен оставался неразграбленным. Исследователи датировали его IV-VII веками нашей эры.
Новый склеп сохранился гораздо лучше благодаря более плотному составу скалы, в которой его вырубили.
- Этот объект, судя по его хорошей сохранности, будет музеефицирован, - говорит Сергей Соловьев. - Я передал информацию фонду "Моя история", чтобы его включили в проект строительства историко-археологического парка в качестве музейного объекта.
Участники экспедиции предполагают, что на этой территории могут находиться и другие неисследованные склепы. Раскопки охватывают часть херсонесского некрополя, существовавшего с римского времени до Средневековья. Раньше эту часть некрополя не исследовали, поскольку участок долгое время занимали воинские части. Экспедиция расчистила склеп, который был случайно найден и исследован в 1970-е годы при строительстве городского ливневого коллектора. В нем открыли нетронутый дромос с закладной плитой. Археологи исследуют оставшуюся территорию после того как будет демонтирован коллектор.
Всего за три месяца работы экспедиции археологи нашли в южном пригороде Херсонеса более 140 тысяч предметов. По словам Сергея Соловьева, четверть из них, более 30 тысяч, представляют музейное значение и будут переданы на хранение в Херсонесский музей-заповедник.
Справка "РГ"
Раскопки на территории выявленного объекта культурного наследия - Южного пригорода Херсонеса начались в конце мая 2021 года. Ученые исследуют территорию площадью 3,4 гектара, которую ранее занимали воинские части ЧФ. К исследованиям, которые выполняет ИИМК РАН, также привлечены группы археологов Херсонеса Таврического, Института археологии Крыма РАН, Севастопольского госуниверситета. Раскопки финансируются благотворительным фондом "Моя история". На участке планируется строительство историко-археологического парка для развития музея Херсонес Таврический.