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02.08.2021 14:52
Рубрика: Общество

В Херсонесе нашли нетронутый склеп с останками ранних христиан

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Хорошо сохранившийся склеп с останками нескольких десятков ранних христиан обнаружили археологи при раскопках на территории южного пригорода Херсонеса. Его планируют сохранить как музейный объект. Об этом "РГ" рассказал начальник античной новостроечной археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН Сергей Соловьев.
Фото: Фонд "Моя история" Фото: Фонд "Моя история"
Фото: Фонд "Моя история"

- Склеп вырублен в скале, имеет входную яму - дромос, а также каменную закладную плиту, - сообщил Соловьев. - На плите есть изображение креста X века нашей эры, по которому можно датировать самый поздний период использования склепа. Над входом выбит более ранний, византийский, крест VI века. Скорее всего, этот склеп использовался в качестве усыпальницы для одной семьи на протяжении трех столетий, в VI-X веках, в раннехристианское время.

Фото: Юлия Крымова /РГ
В пригороде Херсонеса начались масштабные археологические раскопки

Хорошо сохранилась внутренняя камера гробницы и три вырубленные в скале лежанки. На каждой из них найдены останки. Ученые полагают, что здесь погребены несколько десятков человек.

- Поскольку усыпальница использовалась очень долго для захоронения членов одной семьи, прежние останки сдвигали и укладывали новые захоронения, - говорит Соловьев. - Лежанки переполненные, кости скатывались на пол камеры. Мы только начали их расчищать, анализировать. Только при входе среди упавших на пол костей найдено более десятка черепов.

Также, по его словам, в усыпальнице встречаются фрагменты дерева. Возможно, это остатки деревянных лож, на которые укладывали тела при погребении. Другие находки археологам пока не попадались. Ранних христиан хоронили очень скромно: тела заворачивали в саваны, поэтому при раскопках редко можно встретить какие-то предметы, украшения.

- Сама по себе находка такого неразграбленного, нетронутого при поздней застройке захоронения - это большая редкость, - отметил руководитель экспедиции.

Ученый уточнил, что это второй склеп, обнаруженный участниками экспедиции на территории южного пригорода Херсонеса. Первый был найден в конце июня. Он также был закрыт закладной плитой и с древнейших времен оставался неразграбленным. Исследователи датировали его IV-VII веками нашей эры.

Новый склеп сохранился гораздо лучше благодаря более плотному составу скалы, в которой его вырубили.

- Этот объект, судя по его хорошей сохранности, будет музеефицирован, - говорит Сергей Соловьев. - Я передал информацию фонду "Моя история", чтобы его включили в проект строительства историко-археологического парка в качестве музейного объекта.

Фото: iStock
В Херсонесе археологи нашли захоронение девочки из богатой семьи

Участники экспедиции предполагают, что на этой территории могут находиться и другие неисследованные склепы. Раскопки охватывают часть херсонесского некрополя, существовавшего с римского времени до Средневековья. Раньше эту часть некрополя не исследовали, поскольку участок долгое время занимали воинские части. Экспедиция расчистила склеп, который был случайно найден и исследован в 1970-е годы при строительстве городского ливневого коллектора. В нем открыли нетронутый дромос с закладной плитой. Археологи исследуют оставшуюся территорию после того как будет демонтирован коллектор.

Всего за три месяца работы экспедиции археологи нашли в южном пригороде Херсонеса более 140 тысяч предметов. По словам Сергея Соловьева, четверть из них, более 30 тысяч, представляют музейное значение и будут переданы на хранение в Херсонесский музей-заповедник.

Справка "РГ"

Раскопки на территории выявленного объекта культурного наследия - Южного пригорода Херсонеса начались в конце мая 2021 года. Ученые исследуют территорию площадью 3,4 гектара, которую ранее занимали воинские части ЧФ. К исследованиям, которые выполняет ИИМК РАН, также привлечены группы археологов Херсонеса Таврического, Института археологии Крыма РАН, Севастопольского госуниверситета. Раскопки финансируются благотворительным фондом "Моя история". На участке планируется строительство историко-археологического парка для развития музея Херсонес Таврический.

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