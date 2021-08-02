В Крыму 23 предприятиям общепита разрешили работать ночью

23 субъекта бизнеса получили право на ночную работу заведений кафе и ресторанов после 23 часов в Республике Крым. Из них по четыре - в Феодосии, Симферополе, Алуште и Керчи, три - в Черноморском районе, два - в Евпатории, по одному - в Ялте и Бахчисарайском районе. Это следует из серии указов, которые подписал глава РК Сергей Аксенов.

Предприниматели написали заявления с просьбой разрешить им работу после 23 часов, их заведения обошли специальные комиссии, в состав которых входили представители министерства экономического развития РК и Роспотребнадзора.

- В этих заведениях соблюдаются все нормы Роспотребнадзора, вакцинированы сотрудники и предоставлен доступ к камерам видеонаблюдения, - пояснила вице-премьер Совета министров РК - министр финансов РК Ирина Кивико. - Все заведения, которые прошли проверку и информация о которых внесена в указы главы, будут отмечены специальной табличкой.

Всего специалисты обошли 54 ресторана и кафе, но чаще всего бизнесу не удавалось выполнить строгие требования. Самые распространенные претензии - отсутствие камер видеонаблюдения в помещениях, сертификатов о вакцинации у части сотрудников или неполный пакет документов.

Ранее своим указом глава РК запретил проведение любых увеселительных и массовых мероприятий в ресторанах, кафе и кальянных.