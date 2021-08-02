Репертуар театров проверят на соответствие стратегии нацбезопасности

Общественный совет при Министерстве культуры РФ проведет слушания по репертуару театров на предмет национальной безопасности. Ттакое решение принято по следам резонансного спектакля "Первый хлеб" в Современнике. Постановку с Лией Ахеджаковой в главной роли, напомним, сейчас проверяет Следственный комитет.

О грядущей проверке репертуара театров рассказал председатель общественного совета при Министерстве культуры Михаил Лермонтов:

- Мы в ближайшее время будем проводить общественные слушания по вопросу репертуаров театров в части соответствия недавно утвержденной Владимиром Путиным Стратегии национальной безопасности, в которой есть огромный раздел, касающийся сохранения ценностей духовно-нравственных и патриотических.

Также РИА Новости приводит его слова о том, что "именно общественные структуры должны взять на себя сегодня роль общественных контролеров". Михаил Лермонтов отметил, что это не относится к цензуре.

Спектакль "Первый хлеб" в "Современнике" впервые показали 19 июля - премьера закрыла 65-й, юбилейный сезон. Практически сразу после показа на постановку польского режиссера Бенеамина Коца пожаловались несколько ветеранских организаций, увидевших в спектакле оскорбление ветеранов, пропаганду однополой любви и разжигание межнациональной розни. Позже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить постановку.