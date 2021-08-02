Российско-узбекские учения стартовали на горном полигоне в Узбекистане

В Узбекистане на горном полигоне начались совместные российско-узбекские учения. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, маневры стартовали на полигоне Термез в Сурхандарьинской области Узбекистана. Мероприятие началось с общего построения военнослужащих.

Там отметили, что в приветственном выступлении заместитель начальника штаба округа генерал-майор Николай Терещенко и заместитель министра обороны Узбекистана Кадыр Турсунов пожелали военнослужащим успешного взаимодействия. По словам офицеров, совместные учения еще больше укрепят двустороннее российско-узбекское сотрудничество.

В пятидневных учениях примут участие около 1,5 тысячи военнослужащих России и Узбекистана. Российские военнослужащие будут выполнять задачи на бронетехнике, предоставленной принимающей стороной.