Toyota добавила "Престиж" своей культовой модели

У пикапа Toyota Hilux в России появилась новая версия - "Престиж" с бензиновым двигателем. Продажи автомобиля начались с 1 августа, цена - от 3 192 000 рублей.

"Данная версия ориентирована на клиентов, которые предпочитают надежные, выносливые и комфортные автомобили для активного отдыха и езды по бездорожью", - пояснили в компании.

Внешне такие машины отличаются двухцветными легкосплавными колесными дисками с шинами 265/60 R18 и светодиодной оптикой. В салоне сиденья и руль отделаны натуральной кожей. Перед водителем установлен 8-дюймовый экран медиасистемы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Подогреваются все сиденья, а водительское оснащено электрорегулировкой в восьми положениях. Есть двухзонный климат-контроль, камера заднего вида и мягкая светодиодная подсветка. Инженеры также поработали над акустическим комфортом.

Оснащается "престижная" версия пикапа бензиновым мотором объемом 2,7 литра, который выдает 166 л.с. Для работы ему достаточно 92-го бензина. Двигатель сочетается с 6-диапазонным "автоматом" и подключаемым полным приводом.

За первую половину 2021 года Toyota Hilux разошелся тиражом 1 201 экземпляр. Для сравнения: у Mitsubishi L200 - 1 159 продаж.