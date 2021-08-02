Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
02.08.2021 11:00
Рубрика: Коммерческий транспорт

Toyota добавила "Престиж" своей культовой модели

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Toyota Фото: Пресс-служба Toyota
Фото: Пресс-служба Toyota

У пикапа Toyota Hilux в России появилась новая версия - "Престиж" с бензиновым двигателем. Продажи автомобиля начались с 1 августа, цена - от 3 192 000 рублей.

Фото: Пресс-служба Toyota.
Toyota возобновит выпуск запчастей для раритетных Land Cruiser

"Данная версия ориентирована на клиентов, которые предпочитают надежные, выносливые и комфортные автомобили для активного отдыха и езды по бездорожью", - пояснили в компании.

Внешне такие машины отличаются двухцветными легкосплавными колесными дисками с шинами 265/60 R18 и светодиодной оптикой. В салоне сиденья и руль отделаны натуральной кожей. Перед водителем установлен 8-дюймовый экран медиасистемы с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Подогреваются все сиденья, а водительское оснащено электрорегулировкой в восьми положениях. Есть двухзонный климат-контроль, камера заднего вида и мягкая светодиодная подсветка. Инженеры также поработали над акустическим комфортом.

Оснащается "престижная" версия пикапа бензиновым мотором объемом 2,7 литра, который выдает 166 л.с. Для работы ему достаточно 92-го бензина. Двигатель сочетается с 6-диапазонным "автоматом" и подключаемым полным приводом.

За первую половину 2021 года Toyota Hilux разошелся тиражом 1 201 экземпляр. Для сравнения: у Mitsubishi L200 - 1 159 продаж.

#Toyota