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02.08.2021 10:02
Рубрика: Легковые авто

Toyota возобновит выпуск запчастей для раритетных Land Cruiser

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

В этом году Toyota отмечает 70-летний юбилей Land Cruiser. В рамках празднования было объявлено о планах по выпуску запчастей для внедорожников сороковой серии, выпускаемых с 1960 по 1984 годы.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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В компании отметили, что несмотря на свой возраст внедорожники Toyota Land Cruiser продолжают оставаться верными своей миссии: доставлять своих владельцев, куда угодно, и служить образцом надёжности. Запуская производство запасных частей для старых Land Cruiser, Toyota "поддерживает своих клиентов, которые хотят и дальше ездить на внедорожниках, выпущенных десятилетия назад, на внедорожниках, с которыми их многое связывает".

Производством деталей займётся подразделение Toyota Gazoo Racing, отвечающее за спортивное направление и выпуск аксессуаров. Номенклатура запчастей была создана с учётом реальных потребностей рынка: спрос изучался в сотрудничестве с фан-клубами Land Cruiser. В линейку войдут детали тормозной и рулевой систем, системы выхлопа, а также двигатели и трансмиссии.

Начало выпуска серии GR Heritage Parts запланировано на начало 2022 года. В настоящее время на японском сайте марки можно оставить предварительную заявку на покупку той или иной запчасти, если запрашиваемой детали нет, то в компании пообещали изучить спрос и принять решение о постановке её на конвейер.

В дальнейшем Toyota не исключает выпуск запчастей для Land Cruiser более поздних поколений.

#Toyota