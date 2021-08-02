Toyota возобновит выпуск запчастей для раритетных Land Cruiser

В этом году Toyota отмечает 70-летний юбилей Land Cruiser. В рамках празднования было объявлено о планах по выпуску запчастей для внедорожников сороковой серии, выпускаемых с 1960 по 1984 годы.

В компании отметили, что несмотря на свой возраст внедорожники Toyota Land Cruiser продолжают оставаться верными своей миссии: доставлять своих владельцев, куда угодно, и служить образцом надёжности. Запуская производство запасных частей для старых Land Cruiser, Toyota "поддерживает своих клиентов, которые хотят и дальше ездить на внедорожниках, выпущенных десятилетия назад, на внедорожниках, с которыми их многое связывает".

Производством деталей займётся подразделение Toyota Gazoo Racing, отвечающее за спортивное направление и выпуск аксессуаров. Номенклатура запчастей была создана с учётом реальных потребностей рынка: спрос изучался в сотрудничестве с фан-клубами Land Cruiser. В линейку войдут детали тормозной и рулевой систем, системы выхлопа, а также двигатели и трансмиссии.

Начало выпуска серии GR Heritage Parts запланировано на начало 2022 года. В настоящее время на японском сайте марки можно оставить предварительную заявку на покупку той или иной запчасти, если запрашиваемой детали нет, то в компании пообещали изучить спрос и принять решение о постановке её на конвейер.

В дальнейшем Toyota не исключает выпуск запчастей для Land Cruiser более поздних поколений.