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02.08.2021 12:06
Рубрика: В мире

Украинский суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича

Текст: Юрий Когалов

Украинский суд разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента страны Виктора Януковича. Как передает УНИАН, его обвиняют в причастности к убийству митингующих в феврале 2014 года на Майдане в Киеве.

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Как заявили в офисе генпрокурора, Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Госбюро расследований. Решение о проведении расследования в отсутствие подозреваемого было принято в связи с его пребыванием за границей.

Как утверждают следователи, Янукович, используя полномочия президента, разрешил силовикам применение специальных средств против участников "майдана", что привело к массовым жертвам.

Примечательно, что разрешение было выдано вскоре после того, как Россия обратилась к ЕСПЧ с жалобой на Украину. В ней доказывается ответственность украинских властей за гибель своих граждан, а также незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми. Одним из пунктов как раз стал государственный переворот 2014 года, сопровождавшийся массовым расстрелом.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине Суд по делу о госперевороте на Украине

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