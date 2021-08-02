В Минздраве уточнили число погибших россиян в ДТП в Турции

В Минздраве РФ уточнили количество пострадавших в ДТП в Турции. Согласно данным министерства, трое россиян, попавших в ДТП в Турции, погибли, пятеро находятся в тяжелом состоянии, еще двое - в реанимации. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

"В провинции Анталья, в районе курортного города Манавгат, произошло ДТП с автобусом, перевозившим российских туристов. На данный момент из 22 человек, находившихся в автобусе, три человека погибли, пять человек находятся в тяжелом состоянии, еще два человека - в реанимации", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Там добавили, что Минздрав держит ситуацию с оказанием медпомощи россиянам на контроле.

Как сообщил РИА Новости туроператор, в ДТП с туристами из РФ в Турции погибли, по уточненным данным, 3 человека, еще трое в реанимации, остальные в удовлетворительном состоянии.

Ранее стало известно, что авария произошла около 18:00. Автобус, перевозивший группу из 22 туристов из РФ, перевернулся по дороге в аэропорт. Водитель не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось.

A bus, which was allegedly carrying Russian tourists, overturned in the Turkish province of Antalya, three people were killed and 16 injured.#MNewsWorld #MNews pic.twitter.com/WQWyJaiLN4 — 𝐌.𝐍𝐞𝐰𝐬 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 - 𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 (@mnews_world) August 2, 2021