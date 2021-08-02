В паспортах нового образца не будет графы "национальность"

Проект нормативного правового акта, направленный на включение в паспорт графы "национальность", в МВД России не разрабатывается. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД России.

Напомним, действующим законодательством внесение в паспорт сведений о национальности гражданина не предусматривается. Но этот вопрос недавно возник из-за мнения некоторых депутатов, которые считают, что графа "национальность" могла бы быть полезной представителям коренных малочисленных народов.

Отметим, что указание национальной принадлежности являлось обязательным в паспортах СССР, начиная с 1974 года. В большинстве случаев национальность выбирали по отцу. Графу упразднили в 90-е. В 2010 году Конституционный суд РФ постановил, что ее отсутствие в паспортах граждан страны не противоречит Конституции страны.

Инициативы о возвращении отметки вносились в Госдуму несколько раз, но не проходили.