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02.08.2021 16:01
Рубрика: Российский автопром

В Польше продают "Запорожец" по цене нового кроссовера

Текст: Валерий Карташов
Фото: www.autoscout24.com Фото: www.autoscout24.com
Фото: www.autoscout24.com

В городе Косьцян (Польша) выставили на продажу ЗАЗ-968М. Данная "малолитражка" оценивается в 17 000 евро, что соответствует примерно 1 470 000 рублей по актуальному курсу.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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"Запорожец" 1987 года выпуска, окрашенный в бежевую эмаль, может похвастать идеальным состоянием. Кузов без каких-либо повреждений и очагов коррозии. Салон находится в оригинальном виде. Советский автомобиль с пробегом на одометре всего 17 километров "обут" в заводскую резину.

Судя по описанию в объявлении на сайте AutoScout24, бОльшую часть времени ЗАЗ простоял в гараже. При этом машину ввели в эксплуатацию летом 2017 года.

Как подчеркнул продавец, его "Запорожец" является одним из самых экономичных автомобилей в Европе и хорошо сохранившимся экземпляром. ЗАЗ-968М оснащался 1,2-литровым мотором (42 л.с.) и 4-ступенчатой механической коробкой передач.

ЗАЗ-968 всех модификаций был выпущен в количестве более 1 млн единиц. Модель производилась в период с 1971 по 1994 годы.

Фото: www.autoscout24.com
Фото: www.autoscout24.com