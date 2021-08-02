Видео: шофер выяснил, можно ли затушить горящее авто встречным ветром

Это короткое видео вызвало в англоязычном интернете долгие, на сотни страниц, споры и, как это часто бывает, разделило пользователей на два непримиримых лагеря. Два главных вопроса, на которые пытались найти ответ диванные эксперты: 1) есть ли смысл водителю грузовика так гнать по шоссе, если в кузове полыхает пожар? 2) можно ли в этом случае погасить пламя хотя бы теоретически?

Видео, к слову, снято в США, на автомагистрали 35, на границе штатов Миннесота и Айова. Грузовик перевозил сено, и по непонятной причине оно в кузове загорелось. То ли водитель неудачно выбросил в окно непотушенный окурок, то ли произошло самовозгорание не до конца просушенного сена в условиях нестерпимой жары лета-2021.

Так или иначе, мы видим, что "призрачный гонщик" выжимает все возможное из своего двигателя, а встречные машины испуганно жмутся к обочине. Есть ли смысл так гнать? Может, стоило бы бросить машину? Конкретно в этом случае смысл есть, постановил коллективный разум после долгих споров: населенный пункт, судя по пейзажу, совсем недалеко, и лучше бы отвести грузовик, бензобак которого вот-вот взорвется, подальше от скопления людей и других машин.

А вот по второму вопросу мнения кардинально разделились. Большинство пользователей, опирающееся на школьный курс физики, утверждает, что чем выше скорость, тем больше поступает кислорода, необходимого для пламени. Их оппоненты, ссылаясь на эксперименты безумных автоблогеров и "а вот у моего знакомого был такой случай", авторитетно утверждают, что при достаточно высокой скорости можно так прибить пламя сильным потоком воздуха, что можно выиграть полминуты, для того чтобы остановиться, вытащить огнетушитель и спокойно погасить возгорание. Правда, для этого нужна скорость не ниже 110-120 миль (170-190 км) в час, сконфуженно уточняют они, а для грузовика это практически невозможно.

Увы, проверить любопытную теорию на этот раз не удалось. По данным местных СМИ, водитель отогнал пылающий грузовик еще на пару километров и, потеряв всякий научный интерес к тушению пожара потоками воздуха, бросил его в достаточно пустынном месте, где машина быстро сгорела. Обошлось в общем-то без жертв, если не считать "пострадавших" в долгом интернет-холиваре.