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03.08.2021 07:00
Рубрика: Власть

Антонов: Госдеп вводит в заблуждение по ситуации в работе дипмиссий РФ и США

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Американская сторона вводит в заблуждение СМИ относительно условий работы диппредставительств России и США. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя заявление пресс-секретаря госдепартамента США Неда Прайса о том, что введение Москвой запрета нанимать россиян и граждан третьих стран значительно усложнит условия работы американских дипломатов.

Фото: REUTERS
Посол Антонов: Россия требует от США уважения

Если послушать Прайса, то может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только вчера, говорится в заявлении Антонова, опубликованном в Facebook посольства РФ в США. Посол выразил сожаление, что в госдепе оказались не готовы к серьезному разговору с журналистами и ввели их в заблуждение.

Дипломат отметил, что Россия очень долго проявляла сдержанность, несмотря на многолетнее, последовательное и сознательное ухудшение жизни и условий работы российских дипломатов в США. Американским коллегам не раз предлагали "обнулить" на взаимной основе существующие ограничения на деятельность загранучреждений друг друга. Однако призывы услышаны не были, а условия работы сотрудников российских диппредставительств продолжают ужесточаться.

Антонов подчеркнул, что Вашингтону никто не запрещает полностью выбрать ранее установленную квоту в 455 сотрудников. Россия готова внимательно рассматривать все получаемые обращения.

Ранее Анатолий Антонов сообщил, что американские власти передали список из 24 дипломатов, которые до 3 сентября должны уехать из страны из-за истекающих виз. Практически все они уедут без замены, потому что Вашингтон резко ужесточил процедуры выдачи виз, отметил посол, добавив, что США без объяснения причин отменяют также действующие визы супругов и детей сотрудников посольства и консульств РФ. Как обратил внимание дипломат, задержки с продлением просроченных виз - частое явление, и направлено оно на выдавливание российских дипработников из страны.

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