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03.08.2021 14:14
Рубрика: Бензин

Биржевая цена АИ-92 опять выросла и побила рекорд 22 июля

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Биржевая цена бензина АИ-92 опять выросла и побила рекорд 22 июля поднявшись выше 57,6 тыс. рублей за тонну. Об этом свидетельствуют итоги торгов 3 августа Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Фото: iStock
В Минэнерго предложили ускорить принятие запрета на экспорт бензина

Биржевые цены бензина марки АИ-95 немного снизились, но остались на высоком уровне выше 58,7 тыс. рублей за тонну.

Цены на бензин на бирже с небольшими перерывами растут с середины июня. Глава минэнерго Николай Шульгинов ранее заявлял, что рост биржевых оптовых цен на бензин не оказывает значительного влияния на стоимость его на заправках для конечного потребителя. При этом в ведомство при сохранении биржевых цен на рекордных уровнях готово провести ускоренную процедуру введения запрета на экспорт бензина сроком на три месяца или больше.

По мнению экспертов, запрет на экспорт является больше психологической мерой, которая должна повлиять на нефтяные компании и заставить их сдержать рост цен. Особого влияния на внутренний топливный рынок иметь не будет, поскольку из России экспортируется не более 10% от всего произведенного в стране бензина, причем объемы экспорта с весны этого года снижаются.

Запрет на экспорт является решением, которое никакого заметного воздействия на рынок оказать не сможет, считает замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Тем более что оно не коснётся экспорта в страны ЕАЭС, куда идёт заметная доля поставок, подчеркивает эксперт.