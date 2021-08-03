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03.08.2021 08:08
Рубрика: Легковые авто

Блогер вскрыл Haval Jolion: антикор в дверях практически отсутствует

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Haval Jolion изначально был обречён на провал после препарирования "Клубным сервисом": во-первых, это китайский автомобиль, во-вторых, это дешёвый китайский автомобиль, а значит, в нём много компромиссных решений.

Фото: Пресс-служба Haval.
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Шумоизоляция кроссовера оставляет желать лучшего: тульско-китайские мастера использовали проверенные временем, но всё-таки уже ставшие достоянием музеев, поролоново-войлочные решения. Иногда маты настолько тонкие, что после смятия помещаются в кулаке.

Антикор в дверях практически отсутствует, фрагментарно покрыто составом днище. Герметик, укрывающий сварные швы, положен криво и неаккуратно.

Тем не менее, Jolion удостоился похвалы за проводку, смотанную в жгуты, и пластик хорошего качества - при демонтаже панелей салона ни одна клипса не пострадала.

Подвеска - простая: спереди установлен "МакФерсон", сзади - балка, под которой, что не совсем обычно, проложена магистраль выхлопа. Бак изготовлен из пластика, у него нет никакой защиты. Защита моторного отсека тоже из пластика, но имеет одну странную особенность - отверстия без заглушек.

В России цена на Haval Jolion стартует от 1 259 000 рублей за версию с передним приводом, Jolion 4WD стоит минимум 1 579 000 рублей.

#Haval