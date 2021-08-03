Указ главы Республики Бурятия от 2 августа 2021 года № 231 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 25.06.2021 № 191, от 28.06.2021 № 193, от 30.06.2021 № 196, от 07.07.2021 № 202, от 09.07.2021 № 212, от 12.07.2021 № 213, от 23.07.2021 № 220, от 28.07.2021 № 227):

1.1. Абзац второй пункта 1.3 дополнить словами ", а также следования к месту выполнения процессуальных действий по вызовам судебных и следственных органов".

1.2. В пункте 5:

1.2.1. Абзац четвертый дополнить словами ", а также на проведение торжественной церемонии чествования серебряного призера XXXII летних Олимпийских игр в г. Токио на центральной площади г. Улан-Удэ с количеством участников до 200 чел. при условии соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.".

1.2.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:

"Разрешить проведение чемпионата России по стрельбе из лука на Центральном стадионе г. Улан-Удэ с привлечением зрителей при условии представления гражданами документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19), либо полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) (сертификат о вакцинации установленного образца), либо медицинского документа (справки) о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия, а также соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.

Возобновить работу аттракционов, расположенных на открытом воздухе, при условиях:

- присутствия не более 50 % посетителей от максимальной вместимости;

- обеспечения соблюдения посетителями социального дистанцирования не менее 1,5 м, в том числе при посадке, высадке, прокате в кабинах аттракциона, регулирования потоков граждан;

- наличия у персонала документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19), либо полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) (сертификат о вакцинации установленного образца), либо медицинского документа (справки) о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до выхода на работу сотрудника;

- обеспечения использования сотрудниками и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания;

- проведения дезинфекции территории, предоставления средств индивидуальной защиты органов дыхания и обработки рук для посетителей;

- проведения термометрии у посетителей и сотрудников;

- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы Республики Бурятия Е.Луковников







