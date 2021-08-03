Четыре самых опасных мифа о ремнях безопасности

Несмотря на то, что ремни безопасности доказали эффективность в ходе многочисленных краш-тестов и реальных аварий, многие автомобилисты почему-то предпочитают доверять байкам и слухам. Поэтому вместо ремней они используют заглушки или пристегиваются только перед тем, как проехать мимо сотрудника ГИБДД.

Прообраз ремней безопасности был создан еще в 1903 году, а современную трехточечную версию изобрел инженер из Volvo, пишет aif.ru. Однако долгое время конструкция не была по-настоящему эффективной, поскольку у ремня не было натяжителя. В авариях он мог нанести травмы, запутаться вокруг тела или шеи. А при попадании в воду или пожаре мешал быстро отстегнуться и покинуть автомобиль.

Это родило первый опасный миф о том, что ремни безопасности наносят травмы. Однако в современном автомобиле при аварии срабатывает механизм, моментально натягивающий ремень и фиксирующий тело, чтобы человек избежал серьезных ударов.

Перекинутый через плечо для видимости ремень никого не спасает. Водитель надеется, что при ударе он удержится руками за руль. Но когда срабатывает подушка безопасности, ладони съезжают и тело падает. Есть риск получить серьезные травмы при ударе головой о переднюю панель или стойку крыши.

Второй миф касается пассажиров. Почему-то многие считают, что на заднем сиденье можно не пристегиваться. Однако при аварии их бросает на спинки передних мест с такой силой, что сиденья ломаются, вдавливая сидящих спереди мимо подушек безопасности. После удара людей сталкивает друг с другом, травмы могут быть смертельными. А сидящего на среднем месте заднего дивана может запросто выбросить вперед, к лобовому стеклу.

Третье заблуждение касается детей. Взрослые считают, что при столкновении могут удержать малышей на руках. Однако даже при аварии на скорости 60 км\час 15-килограммовый ребенок выскользнет из рук, потому что на него будет действовать сила в 135 кг. Удержать в руках его будет нереально. Поэтому единственно возможный вариант для поездок с детьми - это детское кресло.

Также распространен миф о том, что при аварии лучше быть выброшенным из машины. На старых "Жигулях" ветровое стекло держалось не особо прочно, поэтому были случаи, когда люди вылетали из машины вместе с ним. Машина выглядела исковерканной, а у пострадавших были небольшие переломы. Это встречалось не только у отечественной классики, но и у некоторых старых иномарок.

В подавляющем большинстве случаев дело заканчивалось гибелью всех вылетевших из машины. Но истории о выживших пошли в народ.

Современный автомобиль, как правило, не даст непристегнутым людям вылететь из салона. Триплекс помнется и потрескается, но останется на месте. А люди внутри салона лишь покалечат друг друга.