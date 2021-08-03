Эрдоган поблагодарил Путина за помощь Турции в тушении лесных пожаров

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента РФ Владимира Путина и ряд глав других государств за помощь в тушении лесных пожаров, от которых пострадали курортные районы страны. Об этом Эрдоган написал в своем аккаунте в соцсетях.

"От имени всей страны хочу выразить благодарность президенту Азербайджана, дорогому другу Ильхаму Алиеву, президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Испании Педро Санчесу, которые с первых минут выразили свою поддержку Турции. Также благодарен президенту Ирана Эбрахиму Раиси, эмиру Катара Шейху Тамиму, президенту Хорватии Зорану Милановичу, президенту Украины Владимиру Зеленскому за проявленную солидарность", - цитирует "Интерфакс" обращение Эрдогана.

Он отметил беспрецедентность последствий разгула стихии: очаги возгорания зафиксированы в 32 провинциях Турции.

"Мы будем вместе бороться и вместе справимся с этим", - подытожил турецкий лидер в своем заявлении.