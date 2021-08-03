Гонщики-любители выйдут на старт "Дакара" на стареньких Lada Niva

Спортсмены-любители облюбовали Lada Nivaв качестве раллийного боллида для участия в "Дакаре" ещё в конце 70-х годов, и с тех пор российский внедорожник неоднократно выходил на старт рейда. Стало известно, что несколько команд на Niva выступят и в 2022 году.

Группа Lada Niva Documentary со ссылкой на собственные источники в Испании сообщает, что Lada Niva (ВАЗ-2121) в качестве раллийного болида была выбрана испанскими гонщиками-любителями Сальвадором Фернандэ (пилот) и Эстером Пэйджесом (штурман).

До этого гонщики выступали на Fiat Panda. Новый автомобиль для покорения "Дакара" - Lada Niva 1991 года выпуска. Подготовка к выступлению сейчас активно ведётся. Например, известно, что шасси было полностью переварено и покрашено, механическая часть отремонтирована, некоторые детали потребовали замены. Штатный двигатель прошёл "капиталку" в компании "Lada Spain" и модернизирован (как - не уточняется). Разумеется, внедорожник оснастили силовым каркасом безопасности.

Предполагалось, что тесты пройдут в конце июля, однако работы над кузовом заняли больше времени, чем планировалось.

Отмечается, что проект получил одобрение в испанском клубе любителей "Нивы". Клуб будет поддерживать энтузиастов до пересечения ими финишной черты в ралли-марафоне.

Также в январе 2022 года на старт "Дакара" на Lada Niva выйдет команда из Швейцарии. Управлять внедорожником 1984 года выпуска будут Марио Якобер и Сладжан Милич, которые купили его в Новосибирске.