Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
03.08.2021 10:46
Рубрика: Российский автопром

Гонщики-любители выйдут на старт "Дакара" на стареньких Lada Niva

Текст: Константин Руссов
Фото: www.vk.com/ladanivadoc Фото: www.vk.com/ladanivadoc
Фото: www.vk.com/ladanivadoc

Спортсмены-любители облюбовали Lada Nivaв качестве раллийного боллида для участия в "Дакаре" ещё в конце 70-х годов, и с тех пор российский внедорожник неоднократно выходил на старт рейда. Стало известно, что несколько команд на Niva выступят и в 2022 году.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Lada Vesta SW Cross с пробегом 12 тысяч км: "масложор" и "капиталка"

Группа Lada Niva Documentary со ссылкой на собственные источники в Испании сообщает, что Lada Niva (ВАЗ-2121) в качестве раллийного болида была выбрана испанскими гонщиками-любителями Сальвадором Фернандэ (пилот) и Эстером Пэйджесом (штурман).

До этого гонщики выступали на Fiat Panda. Новый автомобиль для покорения "Дакара" - Lada Niva 1991 года выпуска. Подготовка к выступлению сейчас активно ведётся. Например, известно, что шасси было полностью переварено и покрашено, механическая часть отремонтирована, некоторые детали потребовали замены. Штатный двигатель прошёл "капиталку" в компании "Lada Spain" и модернизирован (как - не уточняется). Разумеется, внедорожник оснастили силовым каркасом безопасности.

Предполагалось, что тесты пройдут в конце июля, однако работы над кузовом заняли больше времени, чем планировалось.

Отмечается, что проект получил одобрение в испанском клубе любителей "Нивы". Клуб будет поддерживать энтузиастов до пересечения ими финишной черты в ралли-марафоне.

Также в январе 2022 года на старт "Дакара" на Lada Niva выйдет команда из Швейцарии. Управлять внедорожником 1984 года выпуска будут Марио Якобер и Сладжан Милич, которые купили его в Новосибирске.

Фото: www.vk.com/ladanivadoc
#Lada