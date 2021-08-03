Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
03.08.2021 13:00
Рубрика: Легковые авто

Great Wall запатентовал в России стильный рамный внедорожник

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: fips.ru Фото: fips.ru
Фото: fips.ru

Great Wall Motor (GWM) запатентовал в России внешний вид рамного внедорожника Tank 300. Такой шаг может быть признаком подготовки к выводу автомобиля на наш рынок.

Фото: www.bobaedream.co.kr
SsangYong приступил к тестам нового внедорожника J100

Tank 300 выпускается с 2020 года, это первая модель нового суббренда Tank. Машина отличается брутальным дизайном в стиле ретро.

В апреле сообщалось, что Tank 300 в закрытом режиме показали российским дилерам Great Wall, его выпуск для нужд РФ в 2023 году могут наладить на заводе Haval в Тульской области. Напомним, Haval также входит в состав GWM.

Tank 300 построен на рамной платформе GW P01, используемой также на Haval H9. Длина, ширина и высота составляют 4760, 1930 и 1927 мм соответственно, колесная база - 2750 мм. Дорожный просвет - 224 мм.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Китайский электрокар загорелся спустя двое суток после краш-теста

Для китайского рынка Tank оснащается 2,0-литровым турбомотором GW E20CB, его мощность - 227 л.с., крутящий момент - 387 Нм. Он сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF и системой полного привода типа part-time. Раздаточная коробка носит бренд BorgWarner, есть блокировка переднего и заднего межколесного дифференциалов. Обе подвески пружинные, передняя выполнена независимой, задняя - зависимая, с неразрезным мостом.

Фото: fips.ru
#Great Wall