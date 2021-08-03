Great Wall запатентовал в России стильный рамный внедорожник

Great Wall Motor (GWM) запатентовал в России внешний вид рамного внедорожника Tank 300. Такой шаг может быть признаком подготовки к выводу автомобиля на наш рынок.

Tank 300 выпускается с 2020 года, это первая модель нового суббренда Tank. Машина отличается брутальным дизайном в стиле ретро.

В апреле сообщалось, что Tank 300 в закрытом режиме показали российским дилерам Great Wall, его выпуск для нужд РФ в 2023 году могут наладить на заводе Haval в Тульской области. Напомним, Haval также входит в состав GWM.

Tank 300 построен на рамной платформе GW P01, используемой также на Haval H9. Длина, ширина и высота составляют 4760, 1930 и 1927 мм соответственно, колесная база - 2750 мм. Дорожный просвет - 224 мм.

Для китайского рынка Tank оснащается 2,0-литровым турбомотором GW E20CB, его мощность - 227 л.с., крутящий момент - 387 Нм. Он сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF и системой полного привода типа part-time. Раздаточная коробка носит бренд BorgWarner, есть блокировка переднего и заднего межколесного дифференциалов. Обе подвески пружинные, передняя выполнена независимой, задняя - зависимая, с неразрезным мостом.