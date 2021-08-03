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03.08.2021 16:03
Рубрика: Легковые авто

Haval представил кроссовер Monster: больше Jolion и с необычным дизайном

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Haval. Фото: Пресс-служба Haval.
Фото: Пресс-служба Haval.

В этом году Haval показала на апрельском автосалоне концепт XY, и вот уже готова его серийная версия, названная Monster.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Haval Monster создан на модульной платформе L.E.M.O.N., которая подразумевает оснащение гибридными силовыми установками различных модификаций, но пока сертифицирована только переднеприводная версия с турбомотором 1.5 литра мощностью 184 л.с. и заявленным расходом топлива около 7-7.2 литра на "сотню".

Monster имеет длину 4780 мм, ширину - 1890 мм, высоту - 1675 мм, размер колёсной базы составляет 2800 мм. Для сравнения - габариты соплатформенного Jolion, тоже созданного на L.E.M.O.N.: 4472 х 1841 х 1574 мм, база - 2700 мм.

Haval Monster может стать первой моделью концерна Great Wall, которая получит комплекс Coffee Intelligent, позволяющий управлять автомобилем дистанционно и реализовать функции автопилота.

Больше подробностей появится в ближайшее время. Перед премьерой Haval традиционно должна "засветить" салон новинки.

Фото: Пресс-служба Haval.
Фото: Пресс-служба Haval.
#Haval