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03.08.2021 16:14
Рубрика: Общество

Как будет работать персональный медицинский помощник

Текст: Василий Кошкин
Платформа по диагностике состояния здоровья, которая станет персональным медицинским помощником россиян, будет вводиться в эксплуатацию постепенно. Об этом "Российской газете" рассказала руководитель Инфраструктурного центра "Хелснет" Национальной технологической инициативы (НТИ) Мария Галямова.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Версия 1.0 начнет разворачиваться в ближайшее время, она подразумевает работу с существующими устройствами. К примеру, многие люди с хроническими заболеваниями не знают, что у нас есть глюкометры и другие устройства, которые позволяют контролировать состояние здоровья. Перечень этих устройств и требования к ним будут разработаны и представлены уже совсем скоро". - пояснила она.

Фото: iStock
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Предполагается, что медицинские устройства будут закреплены за врачом. Данные будут передаваться в общую платформу и связываться с медицинской картой пациента.

"На основе этих данных врач сможет отслеживать критические показатели. Помимо этого, система при помощи искусственного интеллекта может спрогнозировать ухудшение состояния здоровья человека, что позволит врачу заранее принять превентивные меры", - отметила Галямова.

По ее словам, требования к приложениям для мобильных устройств будут составлены позднее.

Фото: Photoxpress
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Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что новая платформа будет ориентирована на вспомогательную диагностику. По его словам, в первую очередь помощник будет опробован для диагностики людей с гипертонией, сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Власти рассчитывают, что к 2030 году доля пациентов с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и хронической сердечной недостаточностью, обеспеченных дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием персонального медицинского помощника, должна составить 50%. К тому же сроку подобные технологии должны использовать для дистанционной оценки состояния здоровья граждан все российские медицинские учреждения.

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