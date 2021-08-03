Любимова: С Минкультуры не согласовывали проверку репертуара театров

Министр культуры РФ Ольга Любимова прокомментировала инициативу о проверке репертуара театров на предмет национальной безопасности - ранее такое предложение выдвинул председатель Общественного совета при ведомстве Михаил Лермонтов. "Не стоит приписывать ведомству идеи и суждения отдельных членов совета", - отметила министр.

Ольга Любимова рассказала, что с Министерством культуры эти предложения не обсуждались.

"Более того, в соответствии с законодательством Российской Федерации Минкультуры России не вправе вмешиваться в творческую деятельность учреждений культуры, этот процесс носит самостоятельный характер. Хочу напомнить, что цензура в нашей стране недопустима в соответствии с Конституцией. Вместе с тем, если в сфере культуры имеют место нарушения действующего законодательства, то компетентные органы вправе дать им соответствующую оценку", - подчеркнула министр.

Ведомство же видит свою задачу в том, чтобы "дать возможность высказаться всем сторонам и если потребуется, совместно принять взвешенное решение по актуальным вопросам, волнующим общественность".

Напомним, ранее Михаил Лермонтов заявил, что Общественный совет при Министерстве культуры РФ проведет слушания по репертуару театров на предмет их соответствия Стратегии национальной безопасности. Такое решение было принято по следам резонансного спектакля "Первый хлеб" в Современнике.