Лукашенко поздравил народного артиста России Николая Бурляева с 75-летием

Даже у очень именитых актеров поступление в прославленную "Щуку", как по традиции именуют театральный институт при академическом театре имени Евгения Вахтангова, случалось не с первой попытки. Зато будущего народного артиста России Николая Бурляева, который 3 августа отмечает 75-летие, зачислили сразу на второй курс к Катину-Ярцеву, который выпустил из стен театрального вуза целую плеяду легендарных мастеров сцены.

Поздравил с юбилеем мастера отечественного кинематографа и президент Беларуси, подчеркнув, что в Синеокой Николая Бурляева "знают и любят как успешного актера, сценариста, режиссера и общественного деятеля". "Природное дарование и неиссякаемая энергия позволили вам создать большое количество ярких художественных образов, неизменно привлекающих искренностью и глубиной", - говорится в приветственном адресе Александра Лукашенко, слова которого цитирует во вторник пресс-служба президента.

Коренной москвич, напоминают его биографы, еще подростком снялся в фильме Андрея Кончаловского "Мальчик и голубь", сыграл роль маленького разведчика в фильме Андрея Тарковского "Иваново детство". Кстати, на Венецианском кинофестивале, когда молодому актеру едва исполнилось шестнадцать лет, оба фильма с его участием получили призы "Золотого льва святого Марка" и "Бронзового льва святого Марка".

Судьба свела молодого актера с режиссером Алексеем Баталовым, работавшим над экранизацией романа Федора Достоевского "Игрок", где Бурляев сыграл главную роль. Также он снялся в таких фильмах, как "Мальчик и девочка", "Мама вышла замуж", "Андрей Рублев", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Мастер и Маргарита".

Кстати, на роль Христа в экранизации романа Михаила Булгакова актер согласился после продолжительных размышлений. Его критики утверждают, что его останавливал даже не мистический ореол, сопровождающий это уникальное произведение писателя, а степень ответственности за исполнение роли Иешуа.

Огромной удачей, констатируют театральные обозреватели, стала для юбиляра и роль в лирической драме Петра Тодоровского "Военно-полевой роман". Лента была номинирована на премию "Оскар", а актер получил приз за лучшую мужскую роль на Международном кинофестивале фильмов о свободе и революции в Югославии.

Позже Бурляев продолжил режиссерскую работу на киностудии "Беларусьфильм", поставив в 1990 году картину "Все впереди" по одноименному роману Василия Белова. Он был инициатором и создания киноцентра "Русский фильм", организовал Международный кинофорум славянских и православных народов "Золотой витязь" и уже более десяти лет является членом Патриаршего совета по вопросам культуры.

Тонко чувствующий мастер национального искусства, Николай Бурляев болезненно переживает и процессы, которые сопровождают рост национального самосознания в славянском мире. В недавнем интервью белорусским журналистам он признался, что найти объяснение этим процессам он не в силах: "Мой прапрапрадед - казачий полковник Кондрат Бурляй, сечевик, сподвижник Богдана Хмельницкого, был отправлен в Москву с посольским наказом о присоединении Украины к России. Это был мой прямой предок. Мой сын - белорус. У меня все это едино абсолютно. Все мы дети земли русской, единой земли".

Александр Лукашенко выразил уверенность, что творчество Николая Бурляева и в дальнейшем "будет способствовать сохранению гуманистических ценностей и укреплению культурных связей между Беларусью и Россией".