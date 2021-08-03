Минтранс предложил изменить правила техосмотра

Фотографировать автомобиль на техосмотре будут по новым правилам. Обсуждение проекта приказа Минтранса об этом завершилось на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, теперь перед техосмотром должны быть сделаны две фотографии машины - спереди и сбоку. Рядом с ней в полный рост должен стоять инспектор ГИБДД лицом к камере. После проверки нужны будут еще два снимка, на которых автомобиль изображен сбоку и сзади. При этом запрещается применение любых фотоэффектов, изменяющих как естественный фон, так и изображение транспортного средства и эксперта. Нельзя использовать инструменты для редактирования фотографий.

Сейчас для подтверждения техосмотра нужны только две фотографии транспортного средства, сделанные спереди и сзади. Это привело к тому, что стало много фальсификаций, когда машина на проверку не приезжает, а диагностическая карта оформляется онлайн, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков

"При обязательном фотографировании эксперта мошенничать становится сложнее. Понятно, что сегодня в условиях развития цифровых технологий возможно сделать любую подделку, но потраченное на это время и деньги, остановят многих фальсификаторов", - говорит заместитель исполнительного директора организации Сергей Ефремов.

Ожидается, что новые правила фотографирования при прохождении техосмотра вступят в силу с 1 марта 2022 года.