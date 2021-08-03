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03.08.2021 12:39
Рубрика: Легковые авто

Минтранс предложил изменить правила техосмотра

Текст: Елена Манукиян

Фотографировать автомобиль на техосмотре будут по новым правилам. Обсуждение проекта приказа Минтранса об этом завершилось на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Согласно документу, теперь перед техосмотром должны быть сделаны две фотографии машины - спереди и сбоку. Рядом с ней в полный рост должен стоять инспектор ГИБДД лицом к камере. После проверки нужны будут еще два снимка, на которых автомобиль изображен сбоку и сзади. При этом запрещается применение любых фотоэффектов, изменяющих как естественный фон, так и изображение транспортного средства и эксперта. Нельзя использовать инструменты для редактирования фотографий.

Сейчас для подтверждения техосмотра нужны только две фотографии транспортного средства, сделанные спереди и сзади. Это привело к тому, что стало много фальсификаций, когда машина на проверку не приезжает, а диагностическая карта оформляется онлайн, пишет "Коммерсант" со ссылкой на Российский союз автостраховщиков

"При обязательном фотографировании эксперта мошенничать становится сложнее. Понятно, что сегодня в условиях развития цифровых технологий возможно сделать любую подделку, но потраченное на это время и деньги, остановят многих фальсификаторов", - говорит заместитель исполнительного директора организации Сергей Ефремов.

Ожидается, что новые правила фотографирования при прохождении техосмотра вступят в силу с 1 марта 2022 года.