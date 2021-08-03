Москва объявила эстонского дипломата персоной нон грата

"Как уже сообщалось, 7 июля был объявлен "persona non grata" консул генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте в связи с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Он был задержан с поличным во время проведения шпионской операции. Эстонская сторона была предупреждена, что дальнейшая эскалация Таллином ситуации вокруг этого эпизода приведет к неминуемым ответным шагам", - говорится в заявлении МИД России.

Тем не менее, подчеркнули на Смоленской площади, призывы российской стороны не были услышаны и 15 июля МИД Эстонии объявил персоной нон грата российского дипломата. В связи с этим в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Эстонии в России Маргус Лайдре, которому был заявлен решительный протест и вручена нота. В этой ноте, отметили в МИД РФ, указывается, что "на основе принципа взаимности "persona non grata" объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации".

В комментарии МИД РФ также содержится призыв к эстонским партнерам остановиться и не усложнять и "без того обостренную ими до предела ситуацию". В противном случае, подчеркнули в российском ведомстве, со стороны Москвы последует новый решительный ответ со стороны. "При этом вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону", - заключили в российском ведомстве.