На трассе М-4 завершили монтаж балок развязки на Сальском кольце

На трассе М-4 "Дон" завершили монтаж балок развязки на Сальском кольце, сообщили в госкомпании "Автодор". Осенью планируется перенаправить движение автомобилей по новому путепроводу на Сальском кольце на основном ходу трассы в Ростовской области.

Двенадцать балок смонтировали за четыре ночи. Сейчас на путепроводе на 1083-м км М-4 сооружены шесть опор и уложены балки на всех пяти пролетах. Теперь предстоит залить бетоном плиты пятого пролета проезжей части, уложить два слоя асфальтобетона, устроить тротуары и установить барьерные ограждения.

Путепровод является частью транспортной развязки в разных уровнях. Ее возводят в рамках строительства обхода Ростова-на-Дону (строительный адрес - "Обход Аксая"). Путепровод пройдет над существующей кольцевой развязкой "Сальское кольцо" и станет частью основного хода М-4. Это позволит существенно увеличить пропускную способность М-4 в Ростовской области.