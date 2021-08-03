Недовольные условиями содержания мигранты устроили "бунт" в Литве

По расчетам пограничной службы Литвы, эта конструкция обойдется бюджету минимум в 150 миллионов евро. Поскольку речь идет не просто о литовской границе, а фактически о границе Евросоюза, Вильнюс рассчитывает получить хоть какую-то помощь от Брюсселя. "Проволочного" резерва литовских военных хватило лишь на 4,5 километра границы, а в казне нашлись деньги на закупку материалов только для 20,5 километров забора.

Соседняя Эстония обязалась пожертвовать Литве материалов еще на 100 километров. Киев также обещал направить Вильнюсу колючую проволоку в качестве гуманитарной помощи, но публично не сообщил, сколько метров отрежет.

Полигон литовского МВД, расположенный рядом с деревней Руднинкай, стал местом, где власти Литвы разбили палаточный лагерь для мигрантов. Но убогие условия содержания и бесчеловечное отношение к иностранцам - деньги-то все ушли на забор - в конечном итоге привели к бунту. Мигранты жалуются на то, что им приходится ночевать в полностью мокрых палатках, они отказываются есть предлагаемую им некачественную пищу и пить воду "странного цвета". Одному из жителей лагеря, отравившегося едой, пришлось ждать врача более 6 часов.

Впрочем, если судить по кадрам литовского телевидения, события в Руднинкай сложно назвать бунтом, как это пытаются представить власти. Группа безоружных мигрантов, написав на нескольких картонках свои требования о более гуманном отношении к себе, приблизилась к воротам лагеря и попыталась вступить в диалог с полицией и представителями миграционной службы.

Одному из мигрантов, отравившемуся едой, пришлось ждать врача более 6 часов

Но эта попытка была встречена слезоточивым газом, а также брандспойтом с холодной водой. И все это под лай служебных собак. Кстати, "бунтуют" в свете последних событий не только мигранты, но и сами литовцы. Что жители Руднинкая, что жители городка Девянишкес, где МВД хочет разместить до 500 иностранцев, - все массово протестуют против размещения мигрантов в их населенных пунктах.