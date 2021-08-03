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03.08.2021 18:07
Рубрика: В мире

Почему полицейские американского Капитолия увольняются

Текст: Игорь Дунаевский
Полиция американского Капитолия до сих пор не может оправиться от того потрясения, которым стали для ее служащих массовые беспорядки в здании конгресса США 6 января. Газета The Hill сообщила, что с собой покончил уже четвертый из правоохранителей этого подразделения, который в тот день противостоял толпе внутри здания. В этот раз речь о 26-летнем Кайле ДеФрейтеге, который прослужил в полиции пять лет. Ранее СМИ сообщили о самоубийстве трех его коллег, также участвовавших в событиях 6 января.
Ожесточенные баталии с протестующими спровоцировали кризис в рядах полиции Капитолия. Фото: Gettyimages Ожесточенные баталии с протестующими спровоцировали кризис в рядах полиции Капитолия. Фото: Gettyimages
Ожесточенные баталии с протестующими спровоцировали кризис в рядах полиции Капитолия. Фото: Gettyimages

Подробностей по каждому из них не сообщается, но после четвертого случая всего за несколько месяцев изолированными инцидентами их считать трудно. Тем более что хватает и других признаков глубокого кризиса и упадка духа в некогда престижном подразделении, отвечающем за безопасность комплекса зданий конгресса и их окрестностей в Вашингтоне. После беспорядков глава полиции Капитолия подал в отставку, восьмерых офицеров отстранили от работы, около 30 служащих попали под следствие. Подразделение стремительно теряет кадры - за последние месяцы из него уволились более 70 служащих. Оставшимся приходится работать сверхурочно, что еще больше деморализует их. Наконец, действия полицейских стали предметом бесконечных политизированных разборок.

Фото: AP
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По инициативе конгрессменов от Демократической партии в Палате представителей недавно был создан спецкомитет по расследованию беспорядков 6 января, в котором на минувшей неделе состоялись первые слушания. Выступившие сотрудники полиции Капитолия, которым в тот день довелось оказаться на посту и противостоять ворвавшейся в здание толпе, заявили, что беспорядки стали для них глубоким потрясением. Несколько правоохранителей работают с психологами.

"Для большинства людей события 6 января длились несколько часов, но для тех из нас, кто попал в самую гущу событий, они до сих пор не закончились", - пожаловался один из служащих Акилино Гонелл, признавшийся, что в тот день ему было страшнее, чем за все время службы в Ираке.

В такой атмосфере непросто найти новых желающих охранять здание конгресса. При этом глава трудового комитета полицейских при Капитолии Гус Папатанасио признавал, что трудность сейчас "даже не в найме и обучении новых кадров, а в том, чтобы прекратить их дальнейшее бегство".

Власти пытаются выправить ситуацию. В конце июля президент Джозеф Байден подписал утвержденный конгрессом закон, который выделяет 300 миллионов долларов на доработку инфраструктуры безопасности здания конгресса и дополнительные 70 миллионов на расходы полиции Капитолия.

Беспорядки у Капитолия выставили Америку "банановой республикой" и глубоко потрясли полицейских, не сумевших остановить толпу

Напомним, в тот день на Капитолийском холме проходила процедура утверждения итогов выборов-2020, на которую собрались законодатели обеих палат конгресса и вице-президент США. Часть сторонников Дональда Трампа, не согласных с его поражением на выборах, устроили акцию протеста у Капитолия, вступили в перепалку с полицией, которая быстро переросла в столкновения. Несмотря на значимость заседания, силы правопорядка явно оказались не готовы противостоять участникам акции, прорвавшимся в здание Капитолия. Правоохранители отступали, помогали конгрессменам эвакуироваться, баррикадировали залы и коридоры. Весь мир облетели кадры полицейских, которые целились из пистолетов в участников акции протеста. В одной из ситуаций стражи порядка открыли огонь на поражение, застрелив безоружную манифестантку. Ситуацию удалось взять под контроль только через несколько часов, когда к Капитолию прибыли бойцы Национальной гвардии.

Фото: iStock
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Беспрецедентное противостояние силовиков и протестующих в самом сердце столицы стало глубоким шоком для американцев, наблюдавших за тем, как их страна выглядела "банановой республикой". После беспорядков федеральные власти развернули масштабное следствие, по которому проходят около 500 участников беспорядков. Ведущий его федеральный прокурор Майкл Шервин отмечал, что это самое сложное в истории минюста США разбирательство. Большинство участников тех событий обвиняют в незаконном проникновении в Капитолий, нападении на полицейских. Некоторым особенно предполагаемым членам ультраправых групп типа Oath Keepers или Proud Boys вменяют сговор, ущерб федеральной собственности и даже терроризм. В конце июня был вынесен первый приговор по тем событиям. 49-летнюю жительницу штата Индиана Анну Ллойд приговорили к трем годам условно, 120 часам общественных работ и штрафу в размере 500 долларов. От реального срока Ллойд спасло то, что в подготовке беспорядков она не участвовала и насильственных действий во время проникновения в конгресс не совершала.

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