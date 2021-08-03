Псаки: Власти США не будут вводить локдаун из-за "дельта"-штамма

Вашингтонская администрация не намерена вновь вводить локдаун в стране из-за распространения штамма "дельта". Об этом в понедельник заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

По ее словам, американские власти не хотят возвращаться к ситуации, как в марте 2020 года. "Мы не будем снова приостанавливать экономику. Мы добились слишком большого прогресса на экономическом фронте", - цитирует ТАСС Псаки.

Она заверила, что администрация будет основываться на научных принципах и рекомендациях экспертов в области здравоохранения. Псаки также отметила, что необходимость введения обязательной вакцинации в стране на федеральном уровне "не обсуждается". Работодатели имеют право самостоятельно решать, требовать ли от сотрудников прививку.

Пресс-секретаря также спросили, не подает ли бывший президент США Барак Обама дурной пример, отмечая на этой неделе свое 60-летие с участием сотен человек. "Экс-президент является убежденным сторонником вакцинации, следуя рекомендациям экспертов в сфере здравоохранения", - ответила пресс-секретарь Белого дома.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 35 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 613 тысяч человек. По этим показателям страна занимает первое место в мире. Хотя бы одну прививку от коронавируса сделали 70% взрослого населения США.