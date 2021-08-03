Любовь Соболь получила полтора года ограничения свободы

Преображенский суд Москвы во вторник признал Любовь Соболь виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем угрозу массового заболевания людей во время несанкционированной акции 23 января в Москве.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Преображенского суда, суд назначил юристу ФБК (Фонд борьбы с коррупцией признан в РФ иностранным агентом и экстремистской организацией) наказание в виде ограничения свободы на 1 год и 6 месяцев. Соболь признана виновной в том, что через соцсети призывала людей выйти на несанкционированную властями акцию протеста, на которой создался риск заражения ее участников коронавирусом.

Согласно решению суда, она не должна выходить из дома с 22:00 до 06:00, не менять постоянного места жительства, не посещать места проведения массовых мероприятий и акций и не участвовать в них. Также она не должна выезжать за пределы столичного региона без соответствующего разрешения.