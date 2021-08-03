Появилось видео последствий разрушительного смерча под Тверью

Жительница Тверской области сделала видеозапись последствий урагана, обрушившегося на Андреаполь и Осташков 2 августа.

Видео опубликовал телеканал RT. На записи видны упавшие деревья и столбы, "разобранные" дома, завалы из досок и бревен.

- Все крыши там, вдали, посносило, - рассказывает женщина. - Все дома под ноль, все снесено. Как в зубодробилке побывала. Такое на улице у всех - одни стропила торчат, все дома сложились.

По словам автора видео, в лесу у сосен срезаны все верхушки, "просто остряки торчат". Свидетельница разгула стихии признается, что такого кромешного ада вживую никогда не видела.