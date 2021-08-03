Синоптик предупредил о торнадо в регионах Среднего Поволжья

Поволжье третьего августа окажется во власти стихии, не исключен торнадо, заявил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он напомнил, что сейчас через центр европейской части России смещается холодный атмосферный фронт. А накануне в регионе была аномальная жаркая погода. И вторжение холода вызвало взрывной рост гибридных и кучевых дождевых облаков высотой до 12 тысячи метров. Как итог - ливни, грозы, местами град и ураганный ветер.

Во вторник фронт подойдет к Поволжью. На "линии огня" окажутся Саранск, Пенза, Самара, Татарстан, Саратов. "Там еще фактор Волги сильно сыграет на разнице контрастов. Я думаю, что завтра где-то в Поволжье выстрелят эти торнадо снова в разгар дня", - уточнил прогноз на ближайшие сутки Тишковец.

Ранее сообщалось, что жертвами непогоды в Тверской области стали три человека, в том числе ребенок и турист из Москвы. В городе Андреаполь скорость ветра превышала 25 метров в секунду. А рядом с деревней Рогожа была замечена воздушная воронка. "Это не смерч, а торнадо. Для России - большая редкость", - добавил Тишковец (цитата по ТАСС).