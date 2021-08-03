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03.08.2021 01:47
Рубрика: Происшествия

Турист из Москвы погиб в результате урагана в Тверской области

Среди погибших в результате урагана в Тверской области есть турист из Москвы. Об этом на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям заявил глава Осташковского городского округа Алексей Титов. Он отметил, что наиболее сильно от непогоды пострадала деревня Рогожа.

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Всего же в области сильным ветром было повалено более 90 деревьев, повреждены крыши 65 жилых домов, частично нарушено энергоснабжение. Устранять последствия непогоды будут всю ночь. А ближе к утру прибудут еще восемь бригад из Ярославской области, они помогут своим коллегам. Электроснабжение в городе Андреаполь восстановили оперативно.

Напомним, во время грозы в Тверской области ветер усилился до 25 метров в секунду. При прохождении атмосферного фронта пострадали 15 человек, трое - погибли, в том числе один ребенок, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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