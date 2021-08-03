Соразмерно ли наказание блогерам за рискованное поведение на дороге

Некий блогер Сергей Косенко привязал девушку скотчем к крыше Bentley и прокатился так по оживленным улицам Москвы. Столичная Госавтоинспекция теперь проводит проверку по этому факту. В случае если факты подтвердятся, блогера привлекут к ответственности.

Известно, что автомобиль блогеру не принадлежит. А, по данным телеграм-канала "112", за этой машиной числится 68 штрафов на сумму 78 500 рублей.

Российские блогеры все чаще бахвалятся своими рискованными экспериментами, в том числе на дороге. И хотя Госавтоинспекция после ДТП с блогером Билом всерьез взялась за выявление таких лихачей и привлечение их к ответственности, вряд ли их это остановит. Ведь эта ответственность несоразмерна тому количеству лайков, которые они получат за размещение ролика в интернете и которые потом превратятся в звонкую монету.

Да, блогеры гонятся не только за славой, но и за деньгами. Лайки неплохо монетизируются. Не случайно Forbs с некоторых пор стал составлять рейтинги блогеров. Причем для каждой соцсети свой топ.

В TikTok, например, по оценкам экспертов, топовые блогеры в среднем получают по 300-500 тысяч рублей в месяц. Доход лидера рейтинга, по данным на конец прошлого года, составил 10,47 миллиона рублей. Это не все состояние молодой звезды, а лишь оценочный доход за определенный период времени, не больше года. Дальше будет больше.

У Сергея Косенко 5 миллионов подписчиков. У девушки, которую он прикрутил к крыше - Илоны Дрожь, 480 тысяч подписчиков в "Инстаграме". Максимальное наказание, которое грозит блогеру, штраф 500 рублей за нарушение правил перевозки людей. При том количестве просмотров этого ролика эта сумма - копейки.

Впрочем, сотрудники ГИБДД могут выяснить, что у него много неоплаченных штрафов. Тогда наказание будет более суровым.

Недавно в столице задержали трех блогеров. Все трое выкладывали в соцсети свои нарушения правил. Первый за 6 месяцев этого года привлекался к ответственности 582 раза. Суд арестовал его на 7 суток.

У второго лихача нашелся 151 неоплаченный штраф. Машину поместили на штрафстоянку, у водителя изъяли удостоверение и арестовали на 5 суток. Еще у одного блогера обнаружили 71 неоплаченный штраф, материалы по его делу направлены в суд.

Косенко поспешил извиниться за размещенный ролик, "если он кого-то шокировал". Но девушкой на крыше водителя не шокируешь. А вот любое неосторожное движение, в результате которого машина врежется в столб и с этим же столбом девушка встретится головой, шокировать может. Зато насколько бы выросли просмотры у этого ролика.

Любые попытки нарушить закон ради славы следует наказывать строже, сделав пресловутый хайп отягчающим обстоятельством

В погоне за лайками доморощенные властители интернет-дум готовы пойти на что угодно, любую глупость, подлость, жестокость, лишь бы росли просмотры.

Недавно известный своими неадекватными поступками и роликами блогер снова попал в ДТП. За рулем новенького BMW M8 Competition оказался некий Михаил Левитин, который сразу на камеру заявил, что его автомобиль стоит 15 миллионов. Но второй автомобиль оказался каршеринговым. И его водитель в биологических подробностях рассказал, куда должен идти блогер, а также что ему там делать.

Это тоже нарушение правил перевозки пассажиров. И за это также грозит штраф 500 рублей. Фото: vesti.ru

А прославился этот блогер тем, что скотчем примотал к днищу вертолета человека. И отправился в полет. Делом занимается теперь Следственный комитет. Вертолет изъят, а пилот, который осуществил этот полет, теперь отстранен от полетов.

Еще один блогер грубо нарушал правила в прямом эфире. После его задержания на него было составлено 8 протоколов. Два - за движение по встречной полосе, два - за проезд на красный свет. А также за управление незарегистрированным автомобилем, без документов, незастрахованным по ОСАГО. И еще один материал - за то, что был не пристегнут. Суд лишил его прав на один год.

Напомним случай, когда еще один блогер посадил своего 8-летнего сына за руль. Госавтоинспекция задержала его и привлекла к ответственности. За нарушение правил перевозки детей ему придется заплатить штраф 3 тысячи рублей.

К сожалению, привлечь таких блогеров за нарушение правил можно, но достигнет ли такое наказание цели? Может, стоило бы привлекать за пропаганду опасного, неадекватного поведения?

Один блогер избил в прямом эфире девушку, просившую доказать, что он "топчик". И получил за это сравнительно легкое наказание. Другой выгнал свою девушку на мороз, а потом вел прямой эфир, пока она умирала. И так далее: перечислять такие истории можно бесконечно.

Не так давно сенатор Алексей Пушков выступил с предложением ввести наказание за треш-стримы: интернет-трансляции насилия и мерзостей. Проект сейчас готовится к внесению в Госдуму. Но, пожалуй, стоит подумать о расширении инициативы. Любые попытки нарушить закон ради хайпа следует наказывать строже, а стремление к пресловутому хайпу сделать отягчающим обстоятельством. Ведь когда включается камера, у многих блогеров отключаются человечность и здравый смысл.

Например, минувшей весной столичная полиция задержала троих блогеров из Казахстана, угнавших ради розыгрыша такси бизнес-класса на Пресненской набережной.

Накануне суд отправил в колонию блогера, изобразившего в московском метро "приступ ковида". Одна из звезд Сети, имеющая 18 миллионов подписчиков, любит вести прямые эфиры за рулем своего спорткара. Машина буквально летит, превышая в несколько раз лимиты скорости, а девушка отвечает на вопросы подписчиков. Мило? Нет.

Надо четко договориться: треш и пранк далеко не всегда кровь и насилие. Но это всегда мусор и хулиганство. Привязать девушку к крыше авто, самому проехаться или пробежаться голым, эфир на полной скорости - это типичный мусор и пранк. И общество не вправе закрывать на это глаза. За это надо не лайкать, а наказывать.

Есть случаи, когда вопрос "бить или не бить" (в правовом смысле) требует обсуждения. Допустим, блогер, имеющий 12 миллионов подписчиков, сжег дорогое авто стоимостью 13 миллионов рублей. Мол, машина постоянно ломалась, а на сервисе плохо обслуживали. С точки зрения морали, наверное, это личное дело человека и миллионов его подписчиков. А с точки зрения закона важно лишь, не нарушил ли человек в ходе создания ролика противопожарных норм. Если нарушил, то стоило бы подумать о наказании.