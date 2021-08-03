Утвержден проект планировки первого участка метро в Бирюлево

Во вторник, 3 августа, на заседании президиума правительства Москвы мэр утвердил проект планировки первого участка Бирюлевской линии метро. Определено, что будет он протяженностью свыше 6 километров и вдоль него построят три станции: "ЗИЛ", "Остров мечты" и "Кленовый бульвар".

Новую линию ждут не первое десятилетие не только жители Бирюлево-Восточного и Бирюлево-Западного - отдаленных районов на юге столицы, но и Даниловского, Нагатинского, Москворечья-Сабурово, Печатников и Царицино, вдоль которых она пройдет. В общей сложности там проживает более полумиллиона москвичей и еще примерно четверть миллиона работают.

По оценке экспертов, строительство уже первого участка новой ветки подземки позволит улучшить транспортное обслуживание горожан на развивающихся территориях ЗИЛа и Нагатинского Затона, где ведется большое строительство. Более доступным станет парк развлечений "Остров Мечты". А нагрузка на существующие Серпуховско-Тимирязевскую и Замоскворецкую линии метрополитена существенно снизится. Разгрузится и прилегающая улично-дорожная сеть, что в свою очередь улучшит экологическую ситуацию в этих районах города. Кроме того, у пассажиров Бирюлевской линии появится возможность пересадки на МЦК, Большую кольцевую, Замоскворецкую и Троицкую линии метро.

В перспективе планируется построить центральный участок линии от станции "ЗИЛ" до станции "Деловой центр", что позволит сформировать новый диаметр, включающий Бирюлевскую и Рублево-Архангельскую линии метро.