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03.08.2021 12:44
Рубрика: Власть

Жителям Андреаполя купят новое жилье взамен домов, разрушенных смерчем

Текст: Элина Труханова (Тверь)

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил оперативно приобрести жилье для жителей Андреаполя, чьи дома были разрушены из-за ураганного ветра 2 августа.

- В первую очередь необходимо определить объем необходимой срочной помощи и оказать поддержку семьям пострадавших, гражданам, потерявшим жилье. В данной ситуации приобретаем только готовое жилье, - поставил задачу глава региона.

Фото: iStock
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Семьям, потерявшим близких, а также пострадавшим от стихии областные власти пообещали  предоставить выплаты (об их размере пока не сообщается). Кроме того, людям оказывается помощь в восстановлении утраченных документов.

В правительстве области сообщили, что члены комиссии по ликвидации последствий стихии сейчас проводят подворовые обходы для оценки состояния домовладений.

- В зоне особого внимания - условия проживания семей с детьми, - подчеркнули в облправительстве.

Кроме того, подворовые обходы продолжают спасатели, которые обеспечивают граждан всем необходимым, а также помогают распиливать упавшие деревья, разбирать строительные конструкции и деблокировать автомобили. Всего к ликвидации последствий привлечена группировка сил и средств регионального ГУМЧС по Тверской области в количестве свыше 340 человек, а также 78 единиц техники.

По информации регионального спасательного ведомства, в городе Андреаполе и Осташковском городском округе в результате стихии пострадали 11 человек (трое из них погибли). Для оказания медицинской помощи потребовалось привлечение санитарной авиации МЧС России: вертолет Ми-8 с бригадой врачей 2 августа совершил вылет в Андреапольскую ЦРБ для транспортировки пациентов в Тверь. В областном минздраве сообщают, что состояние пострадавших средней тяжести, угрозы жизни нет.

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