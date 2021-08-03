Восстановлено движение трамваев между метро "Павелецкая" и "Чистые пруды"

Движение трамваев на участке между станциями метро "Павелецкая" и "Чистые пруды" восстановлено после суточного перерыва. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

По данным ведомства, трамваи 3 и 39 поехали по своим обычным маршрутам, вновь работает трамвай № А. Однако, интервалы на маршрутах А, 3, 38 и 39 временно увеличены.

Автобусы 13, которые во вторник заменяли трамвай на участке между "Павелецкой" и "Чистыми прудами", вернулись на свой маршрут - от 3-го Павелецкого проезда до метро "Павелецкая".

Напомним, что в понедельник днём из-за отключения кабельный линии временно приостанавливалось движение трамваев.