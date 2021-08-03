На Курилах нашли останки шести бойцов, погибших в 1945 году

Активисты сахалинского отделения ООД "Поисковое движение России" в ходе экспедиции на остров Шумшу нашли останки шести советских военнослужащих, погибших в боях с японцами в августе 1945 года. Захоронение располагалось в двухстах метрах от мемориала на высоте "Северная".

Как рассказал РИА Новости глава регионального отделения Артем Бандура, при раскопках на глубине 60 сантиметров поисковики сначала наткнулись на каску и человеческий череп. На расстоянии двух метров от первых находок обнаружили солдатские ботинки. А позже выяснилось, что тут захоронен не один боец, а шесть.

"Погибшие были сброшены в воронку и присыпаны землей, со временем все сравнялось с основной поверхностью так, что и намека не было на это захоронение", - рассказал Бандура.

По его словам, у одного из бойцов нашли перочинный ножик, на котором нацарапано: "На память Ване". А у другого - мундштук для духового инструмента - трубы или горна.

Найденные останки планируют захоронить на воинском мемориале в Северо-Курильске. Траурная церемония пройдет 3-го сентября, в День окончания Второй мировой войны.

Справка "РГ"

Во время Второй мировой войны на Сахалине по 50-й параллели (сейчас Смирныховский район) проходила сухопутная граница между СССР и Японией. На своей стороне японцы соорудили мощный Харамитогский укрепрайон, в сражениях за него погибли около 2,5 тысячи воинов обеих армий.

На острове Шумшу (Северные Курилы) в годы Второй мировой базировалась основная часть группировки японских войск на Курилах. 18 августа 1945 года советский десант начал штурм острова. В результате около 1,5 тысячи человек погибли и пропали без вести.