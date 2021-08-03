Как очищают Волгу с помощью ультрафиолета

В городах и селениях рядом с Волгой живут около 60 миллионов человек. Это около трети населения России. И сегодня на реке сложилась напряженная экологическая ситуация. В нее вместе со сточными водами ежегодно попадает более 2,5 миллиона тонн загрязняющих веществ. Волга нуждается в лечении.

В мае в городе Новокуйбышевске Самарской области началась реконструкция очистных сооружений, существующих более 35 лет. За это время они морально и физически устарели и уже не обеспечивают необходимой чистоты воды, которую сбрасывают в реку Кривуша. Кстати, она относится к объектам высшей рыбохозяйственной категории. Работы идут поэтапно без остановки непрерывного производства очистки. Фото: Георгий Субботин/РГ

И оно началось. Работы идут на средства федеральной программы "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология".

В городе Октябрьске Самарской области заработали новые очистные сооружения. С их помощью ликвидировали сброс недостаточно очищенных сточных вод в Волгу. Более 460 тысяч кубов ежегодно! Это все благодаря биологической, ультрафиолетовой и мембранной очистке. Подобные системы устанавливают в Москве, Санкт-Петербурге и очистных сооружениях крупных нефтехимических компаний. Для городов и районов, которые расположены около Волги, это первый опыт. А в мае в Новокуйбышевске начали реконструкцию давно устаревших очистных сооружений, которым более 35 лет.

Новые биологические очистные сооружения скоро появятся и в селе Кощаково Пестречинского района Татарстана. Как признается глава поселения Зубейда Саттарова, прежняя система была установлена еще в 1960-е годы. "У нас идет активная жилая застройка, в результате очистные сооружения оказались в центре Кощакова, - рассказывает Зубейда. - Неприятный запах, устаревшее оборудование перестало справляться с нагрузкой. Мы обслуживаем и соседние населенные пункты. К нам ассенизаторские машины привозят жидкие бытовые отходы. Нам улыбнулась удача - попали в программу".

Мощность новых биологических очистных сооружений после ввода в эксплуатацию составит 400 кубометров воды в сутки. Строительство обошлось в 120 миллионов рублей. "Главная цель - улучшить качество очистки сточных вод до законодательного норматива", - пояснил замминистра экологии и природных ресурсов Татарстана Айрат Шигапов.

А в Ульяновске благодаря нацпроекту тоже идет реконструкция крупнейших в регионе очистных сооружений, обслуживающих всю правобережную часть города. "Здесь применяются самые современные технологии очистки", - сообщил "РГ" руководитель регионального министерства энергетики, ЖКХ и городской среды Александр Черепан. И рассказал, что на 2023 год намечен старт второго этапа реконструкции комплекса биологической очистки.

Здесь будет установлена станция ультрафиолетового обеззараживания, которая позволит очищать сточные воды без использования хлора. Новая технология не наносит вреда Волге. За черту города выведут особо опасный объект - хлораторную установку.

И это будет уже не первая, а третья станция ультрафиолетового обеззараживания в регионе. Две первые установлены также по нацпроекту "Экология" в 2020 году на новых очистных сооружениях в Новоульяновске, а также на давно работающих в левобережье Ульяновска. Здесь тоже запланирована реконструкция, она начнется в следующем году.

Предстоит реконструкция и других очистных сооружений в селениях, расположенных на берегах рек Волжского бассейна. Сейчас по этим объектам ведутся проектные работы.

Справка "РГ"

Федеральный проект "Оздоровление Волги" реализуется с 2019 года в рамках нацпроекта "Экология".

Одна из целей - к концу 2024 года в три раза снизить доли загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу. Предусмотрено и восстановление водных объектов низовьев Волги, например, обводнение реки Ахтуба.