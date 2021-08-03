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03.08.2021 21:40
Рубрика: Общество

Нижегородские ученые оценили разработку биочипа, выявляющего COVID-19

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8525)
Интернет взбудоражила новость, опубликованная на официальном сайте Роспотребнадзора, о разрабатываемом биочипе для диагностики коронавируса. К страхам о чипировании вакцинами добавился еще один. В Нижегородском НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Блохиной корреспондента "РГ" заверили: никто никуда вживлять биочип не собирается.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- В общем виде технология создания биочипов такого рода существует достаточно давно в США и Европе и представляет собой принтер для печати чипов и соответствующее программное обеспечение. По сути, биочип - это просто датчик, который выдает определенные параметры. А вот установить их соответствие конкретным особенностям пробы - как раз предмет исследований, который мы запланировали в своей работе, - говорит заведующий лабораторией молекулярной биологии и биотехнологии ФБУН ННИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора Олег Уткин.

Фото: Елена Елисеева/РГ
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Устройство представляет собой пластину размером 25х75 мм, на платиновых наноэлектродах "рабочей зоны" которой искусственно синтезированы короткие зонды длиной до 45 нуклеотидных оснований, рассказывают разработчики. Зонды позволяют определить "генетический портрет" бактериальных и вирусных возбудителей внебольничных пневмоний. Среди них, конечно, новый коронавирус SARS-CoV-2.

Апробировать новый ДНК-биочип планируется в 2023-2024 годах

Вживлять биочип человеку никто не собирается, его намерены использовать в лабораториях в качестве теста. От пациента потребуются, как и при обычных анализах, только образцы биоматериала, например мокрота. Ученые подчеркивают, что биочип - это универсальный и точный тест на ковид. Апробировать новый ДНК-биочип на модельных и клинических образцах пациентов планируется в 2023-2024 годах.

В НИИ им. Блохиной работают и над оптимизацией подготовки проб для анализа. "Даже при обычном ПЦР-тесте используется не исходный биоматериал, а выделенная из него нуклеиновая кислота, подготовленная определенным образом. Это справедливо и для биочипа. Разрабатываемый нами алгоритм пробоподготовки существенно снизит себестоимость для более массового применения", - говорит Олег Уткин.

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