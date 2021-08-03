Нижегородские ученые оценили разработку биочипа, выявляющего COVID-19

- В общем виде технология создания биочипов такого рода существует достаточно давно в США и Европе и представляет собой принтер для печати чипов и соответствующее программное обеспечение. По сути, биочип - это просто датчик, который выдает определенные параметры. А вот установить их соответствие конкретным особенностям пробы - как раз предмет исследований, который мы запланировали в своей работе, - говорит заведующий лабораторией молекулярной биологии и биотехнологии ФБУН ННИИЭМ им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора Олег Уткин.

Устройство представляет собой пластину размером 25х75 мм, на платиновых наноэлектродах "рабочей зоны" которой искусственно синтезированы короткие зонды длиной до 45 нуклеотидных оснований, рассказывают разработчики. Зонды позволяют определить "генетический портрет" бактериальных и вирусных возбудителей внебольничных пневмоний. Среди них, конечно, новый коронавирус SARS-CoV-2.

Апробировать новый ДНК-биочип планируется в 2023-2024 годах

Вживлять биочип человеку никто не собирается, его намерены использовать в лабораториях в качестве теста. От пациента потребуются, как и при обычных анализах, только образцы биоматериала, например мокрота. Ученые подчеркивают, что биочип - это универсальный и точный тест на ковид. Апробировать новый ДНК-биочип на модельных и клинических образцах пациентов планируется в 2023-2024 годах.

В НИИ им. Блохиной работают и над оптимизацией подготовки проб для анализа. "Даже при обычном ПЦР-тесте используется не исходный биоматериал, а выделенная из него нуклеиновая кислота, подготовленная определенным образом. Это справедливо и для биочипа. Разрабатываемый нами алгоритм пробоподготовки существенно снизит себестоимость для более массового применения", - говорит Олег Уткин.