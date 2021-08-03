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03.08.2021 18:07
Рубрика: Экономика

В Нижегородской области спустили на воду возрожденный "Метеор"

Текст: Виктор Девицын (Нижний Новгород)
Первое судно на подводных крыльях - "Метеор 120Р" - спущено на воду в деревне Кузнецово Чкаловского района Нижегородской области. Здесь расположена верфь Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) имени Ростислава Алексеева, на которой и было построено судно возрождаемой серии.
Фото: Александр Воложанин/Пресс-служба правительства Нижегородской области Фото: Александр Воложанин/Пресс-служба правительства Нижегородской области
Фото: Александр Воложанин/Пресс-служба правительства Нижегородской области

"Новые суда дают возможность запускать новые маршруты, повышать транспортную доступность населенных пунктов в регионах. Проектирование судна велось в рамках госпрограммы развития судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений до 2030 года при поддержке Минпромторга России", - приводит на своем сайте слова главы Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова ЦКБ имени Алексеева.

Фото: Татьяна Кравченко
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По словам министра, пополнение пассажирского флота в регионах этими современными судами стало возможным благодаря государственной программе льготного лизинга. При создании "Метеора" были учтены все пожелания пассажиров и эксплуатантов таких судов. Получилось безопасное и комфортабельное судно.

Первый "Метеор 120Р" отправится в Ханты-Мансийский автономный округ по программе реновации речного флота. К слову, в этот регион несколько лет назад пионерами отправлялись суда "Валдай 45Р", которые теперь перевозят пассажиров и по Волге.

"Спуск на воду нового судна "Метеор 120Р" - это знаковое событие для всего отечественного судостроения, но, в особенности, для Нижегородской области, - подчеркнул глава региона Глеб Никитин. - Именно здесь были разработаны суда, ставшие легендой для всей страны и прославившие имя конструктора Ростислава Алексеева. Раньше мы могли только мечтать о возобновлении серийного выпуска судов на подводных крыльях, а сегодня это реальность: спущено на воду уже 11 "Валдаев", они курсируют в трех регионах России, в том числе в Нижегородской области открыта навигация по шести направлениям".

Стоит отметить, что "Метеор 120Р" - инновационное скоростное пассажирское судно, рассчитанное на перевозку 120 человек на расстояние до 600 километров.

"Метеор" был крайне популярным не только в Советском Союзе, но и за рубежом. К 1990-м годам ХХ века было создано порядка трех тысяч судов на подводных крыльях: "Ракеты", "Кометы", "Полесье" и другие, но только название "Метеор" стало практически нарицательным. Суда, спроектированные в "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева", эксплуатировались более чем в 30 странах.

В регионах Экономика Транспорт Водный транспорт Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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