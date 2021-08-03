Похитившему 12-летнюю девочку алтайцу заочно предъявлено обвинение

Жителю Алтайского края, который по всей вероятности причастен к исчезновению накануне 12-летней девочки, предъявили обвинение. Как рассказали в Следственном управлении СКР по региону, это было сделано заочно, так как мужчина скрылся от правосудия и был объявлен в федеральный розыск.

Его обвинили по статье о похищении человека, совершенном с угрозой применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении несовершеннолетнего. Теперь алтайцу грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы. В ближайшее время следователи намерены обратиться в суд, чтобы заочно избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным правоохранителей, девочка из Бийска летом жила в селе, неподалеку от города. Днем 31 июля она взяла велосипед и поехала кататься. Однако домой так и не вернулась. Родственники забили тревогу, вскоре на берегу реки Бия были обнаружен личные вещи и телефон ребенка. Ее искали двое суток, пока она сама не освободилась из плена и не добралась до дома.

По основной версии, 40-летний местный житель увидел ее во время прогулки. Он толкнул ее, отчего девочка упала с велосипеда, после чего связал ребенку руки и ноги, накинул на жертву мешок и погрузил в прицеп самоходного транспортного средства. Привезя домой, он запер девочку в подвале своего дома.

Теперь под пристальным вниманием следователей, ребенку оказывается психологическая помощь.