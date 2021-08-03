Армейская авиация проверит Карелию на новые очаги лесных пожаров

Экипажи объединения ВВС и ПВО Западного военного округа продолжают облет территории Карелии на предмет выявления новых возгораний в лесу. Главная их задача - обнаружить очаги на ранних стадиях, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Над территорией республики летают экипажи вертолетов Ми-8, Ми-35, Ми-24.

Напомним, Карелии, которая боролась с лесными пожарами, на помощь пришли военные летчики. Экипаж многоцелевого вертолета Ми-8МТВ-5 с водосливным устройством за неделю произвел 266 сбросов воды общим объемом около 600 тонн.

В пресс-службе ЗВО.добавили: если вдруг ситуация с лесными пожарами в Карелии снова обострится, то на аэродромах в постоянной готовности к вылету находятся вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5 на внешней подвеске.

Между тем в республике на сегодняшний день зафиксировано всего лишь три пожара в Пряжинском и Суоярвском районах, их площадь - девять тысяч гектаров.