Армейская авиация проверит Карелию на новые очаги лесных пожаров

Новости

Литовские пограничники не пустили на территорию страны около 180 мигрантов 17:20
Сбербанк снизил ставки по ипотеке до 7,4% на "первичку" дороже 12 млн рублей 17:12
Москва догоняет Гонконг по наценке на пентхаусы 17:11
Исследование: Продолжение курения у онкопациентов серьезно ухудшает прогноз 17:11
Шойгу рассказал о подготовке к Армейским играм и военно-техническому форуму 17:03
У пожилых людей нашли в два раза больше антител к COVID-19, чем у молодых 16:55
В ПФР напомнили о праве ряда россиянок на досрочную пенсию 16:53
Святенко: Женщины смогут работать авиамеханиками с весны 2022 года 16:52
Правительство не поддержало инициативу об увеличении социального вычета 16:46
Полиция Испании задержала банду наркоторговцев во главе с 79-летней женщиной 16:42
В Москве автомобиль сбил двоих детей 16:40
Володин сравнил "любовь" Зеленского к Крыму с геноцидом 16:39
Под Тверью возбудили три уголовных дела о лжевакцинации 16:38
Банки ужесточат требования к ипотечным заемщикам 16:28
Антикоагулянтная терапия позволит избежать тромбоза после коронавируса 16:18
Зеленский переименовал День защитника Украины 16:15
Realme представила магнитную беспроводную зарядку для Android-смартфонов 16:11
Эпидемиолог объяснил исчезновение сезонных инфекций из-за COVID-19 16:10
Любимова: С Минкультуры не согласовывали проверку репертуара театров 16:05
Российские синхронистки заняли первое место в квалификации 16:01
Вынесший из автобуса погибшую девочку самарец рассказал подробности ДТП в Турции 15:57
Шойгу оценил заслуги спортсменов ЦСКА на Олимпиаде в Токио 15:56
Судно на подводных крыльях "Метеор" спустили на воду в Нижнем Новгороде 15:40
В Минэнерго рассказали о последствиях урагана в Тверской области 15:21
В Туле эвакуировали жильцов многоэтажки из-за пожара 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Как семьям с детьми получить новые выплаты
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Какие законы вступают в силу в августе 2021 года
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
Нарышкин: Целью исторической науки является поиск первопричин социальных явлений
03.08.2021 16:28
Рубрика: Происшествия

Армейская авиация проверит Карелию на новые очаги лесных пожаров

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

Экипажи объединения ВВС и ПВО Западного военного округа продолжают облет территории Карелии на предмет выявления новых возгораний в лесу. Главная их задача - обнаружить очаги на ранних стадиях, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Якутии
Дым от лесных пожаров Якутии окутал поселки в Эвенкии

Над территорией республики летают экипажи вертолетов Ми-8, Ми-35, Ми-24.

Напомним, Карелии, которая боролась с лесными пожарами, на помощь пришли военные летчики. Экипаж многоцелевого вертолета Ми-8МТВ-5 с водосливным устройством за неделю произвел 266 сбросов воды общим объемом около 600 тонн.

В пресс-службе ЗВО.добавили: если вдруг ситуация с лесными пожарами в Карелии снова обострится, то на аэродромах в постоянной готовности к вылету находятся вертолеты Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5 на внешней подвеске.

Между тем в республике на сегодняшний день зафиксировано всего лишь три пожара в Пряжинском и Суоярвском районах, их площадь - девять тысяч гектаров.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Происшествия ЧП Пожары Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

Главное сегодня

В Ростовской области с 4 августа ужесточат ограничения по COVID-19
РФПИ: Сертификат о вакцинации в Сан-Марино признали в ЕС
Мурашко рекомендовал привиться от коронавируса всем пожилым людям
Сергей Шубенков снялся с Олимпиады из-за травмы
ЦБ начал подготовку к продаже акций банка "Открытие"
Верховный суд разъяснил, кто заплатит за сгоревшую квартиру
Пешехода, спровоцировавшего смертельную ­аварию, отправили в колонию