Подводный крейсер "Князь Владимир" направился в Северное море

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" и фрегат "Адмирал Касатонов" завершают проход Балтийских проливов. Они идут с соблюдением всех правил безопасности судоходства и действуют строго в соответствии с нормами международного морского права.

Об этом сообщила пресс-служба Северного флота. И добавила, что это уже третья группа кораблей, участвовавших в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, возвращающаяся к местам постоянной дислокации. Они уже прошли пролив Большой Бельт и продолжают двигаться в направлении Северного моря.

В акватории Северного моря и Атлантического океана отряд кораблей и судов Северного флота во главе с ракетным крейсером "Маршал Устинов" проведет комплексные учения оборонительного и спасательного направления.