В Петербурге во время ливня упали 94 дерева

В Петербурге устраняют последствия стихии, которая накануне обрушилась на город. По данным комитета по благоустройству, от сильного ветра упали 94 дерева.

Так, в Красносельском районе сломаны и выдраны с корнем 13 деревьев, в Южно-Приморском парке - девять. Еще 10 деревьев упали в Приморском парке Победы.

За сутки в Петербурге выпало почти 5 сантиметров осадков. Ливневая канализация справлялась не везде, на нескольких улицах возникло подтопление тротуаров и проезжей части.

Специализированные бригады пришлось вызывать, чтобы очистить от воды улицу Маршала Новикова, проспект Королева и площадь Сикорского, а на Рейсовой улице произошел размыв участка КАД.