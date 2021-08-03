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03.08.2021 15:51
Рубрика: Общество

В Ростовской области с 4 августа ужесточат ограничения по COVID-19

Текст: Роман Мерзляков

В Ростовской области ужесточили антиковидные меры, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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С 4 августа для посещения ряда организаций и учреждений потребуется предъявить один из трех документов: сертификат о вакцинации от COVID-19, либо документ о перенесенном за последние полгода заболевании, вызванным коронавирусом, либо отрицательный результат ПЦР-теста. При этом последний документ действителен только в течение трех календарных дней, а ограничения по документам не распространяются на детей до 18 лет.

В перечень таких учреждений вошли МФЦ, расчетно-кассовые центры, отделения почты, социальных фондов и так далее. При отсутствии нужной бумаги государственные и муниципальные услуги можно получить исключительно дистанционно.

Документ придется предъявить и при заселении в общежитие. Все то же самое и для посетителей фитнес-клубов, спортзалов и организаций общественного питания, даже летних веранд.

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При этом заполнять места в общепите можно лишь на 30 процентов от расчетной вместимости. Для фитнес-центров и спортзалов сохраняется требование о минимальной площади на одного посетителя не менее чем в 10 квадратных метров.

Физкультурные и спортивные мероприятия разрешены только для совершеннолетних участников при предъявлении одной из трех справок. Присутствие зрителей не допускается.

Не более чем на 30 процентов могут быть заполнены зрителями залы в кинотеатрах, театрах и на концертах в закрытых помещениях. Запрещены концерты в помещениях, не оборудованных посадочными местами.

С 4 августа на территории Ростовской области приостанавливается деятельность бань и саун, а также бассейнов и аквапарков в закрытых помещениях. В парках культуры и отдыха временно запрещена работа аттракционов.

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В торгово-развлекательных центрах вновь запрещена работа фуд-кортов, за исключением обслуживания на вынос с дистанционным способом заказа. В ТРЦ также введен временный запрет на продажу товаров и оказание услуг на торговых островках. Организациям-перевозчикам предписано не допускать перевозку в общественном транспорте пассажиров без масок или респираторов.

В медицинских организациях Ростовской области приостанавливается проведение профосмотров и диспансеризации граждан, плановая госпитализация, а также оказание плановой медпомощи, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациентов.

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