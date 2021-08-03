Постановление правительства Ростовской области от 3 августа 2021 года № 622 "О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272"

В целях снижения рисков осложнения эпидемиологической обстановки, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ростовской области, в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", на основании предложений Главного государственного санитарного врача по Ростовской области от 19.07.2021 № 1-16854, от 28.07.2021 № 1-17904 Правительство Ростовской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020 № 461, от 02.06.2020 № 511, от 04.06.2020 № 516, от 14.10.2020 № 86, от 23.10.2020 № 114, от 12.11.2020 № 208, от 30.11.2020 № 244, от 24.12.2020 № 385, от 13.01.2021 № 10, от 14.01.2021 № 12, от 28.01.2021 № 31, от 11.02.2021 № 81, от 05.03.2021 № 150, от 31.05.2021 № 401, от 10.07.2021 № 544) изменения согласно приложению.

2. Пресс-службе Губернатора Ростовской области (Четвертакова И.В.) совместно с Оперативным штабом по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 4 августа 2021 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев





Приложение к постановлению Правительства Ростовской области от 03.08.2021 № 622





Изменения, вносимые в постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции постановлений Правительства Ростовской области от 11.04.2020 № 312, от 13.04.2020 № 316, от 15.04.2020 № 357, от 19.04.2020 № 359, от 26.04.2020 № 390, от 30.04.2020 № 427, от 08.05.2020 № 430, от 12.05.2020 № 431, от 22.05.2020 № 461, от 02.06.2020 № 511, от 04.06.2020 № 516, от 14.10.2020 № 86, от 23.10.2020 № 114, от 12.11.2020 № 208, от 30.11.2020 № 244, от 24.12.2020 № 385, от 13.01.2021 № 10, от 14.01.2021 № 12, от 28.01.2021 № 31, от 11.02.2021 № 81, от 05.03.2021 № 150, от 31.05.2021 № 401, от 10.07.2021 № 544)

1. В пункте 4:

1.1. Подпункт 4.1 изложить в редакции:

"4.1. Проведение в медицинских организациях профилактических осмотров и диспансеризации граждан, за исключением углубленной диспансеризации граждан, перенесших заболевание COVID-19, диспансеризации детей, проведения вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и Календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям.".

1.2. Дополнить подпунктами 4.11 - 4.13 следующего содержания:

"4.11. Оказание в государственных областных и муниципальных медицинских организациях плановой медицинской помощи, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациента, за исключением случаев оказания плановой медицинской помощи пациентам, нуждающимся в проведении курсового и (или) программного лечения, оказания высокотехнологичной медицинской помощи, оказания специализированной медицинской помощи по профилям: психиатрия, фтизиатрия, наркология, вич-инфекция, а также проведения дополнительного обследования граждан, направляемых военными комиссариатами Ростовской области в рамках призыва на военную службу.

4.12. Проведение плановой госпитализации пациентов в медицинских организациях стационарного типа, за исключением госпитализации пациентов, нуждающихся в проведении курсовой и (или) программной терапии по всем профилям заболеваний.

4.13. Посещение пациентами в плановом порядке многопрофильных амбулаторно-поликлинических медицинских организаций, за исключением пациентов, отсрочка оказания медицинской помощи которым может повлечь ухудшение состояния, угрозу их жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы, обострения хронических заболеваний.".

1.3. Подпункт 4.31 изложить в редакции:

"4.31. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий, за исключением проведения таких мероприятий без участия зрителей и при условии, что участниками физкультурных и спортивных мероприятий являются лица в возрасте 18 лет и старше, имеющие один из документов, указанных в приложении № 5 к настоящему постановлению.".

1.4. В подпункте 4.4 слова "более 50 процентов" заменить словами "более 30 процентов".

1.5. Дополнить подпунктом 4.91 следующего содержания:

"4.91. Работу предприятий общественного питания, если указанные предприятия расположены в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах и оказывают услуги общественного питания с использованием общего зала обслуживания (для нескольких предприятий общественного питания), а также вне обособленных помещений для оказания услуг общественного питания одним предприятием общественного питания (в том числе фуд-корт, фуд-плейс), за исключением обслуживания на вынос с дистанционным способом заказа.".

1.6. Подпункт 4.10 признать утратившим силу.

1.7. В подпункте 4.17 слова "не более 50 процентов" заменить словами "не более 30 процентов".

1.8. Дополнить подпунктами 4.22 - 4.26 следующего содержания:

"4.22. Деятельность бань, саун.

4.23. Деятельность плавательных бассейнов и аквапарков в закрытых помещениях.

4.24. Деятельность аттракционов в парках культуры и отдыха.

4.25. Работу объектов розничной торговли, не имеющих обособленного торгового зала, если указанные объекты расположены в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах.

4.26. Оказание услуг гражданам в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, если их оказание предусматривает личное присутствие граждан и осуществляется вне обособленного помещения.".

2. Пункт 43 признать утратившим силу.

3. Пункт 44 изложить в редакции:

"44. Организациям обеспечить допуск посетителей в фитнес-клубы и спортивные залы из расчета на 1 человека не менее 10 кв. метров площади зала и при условии, что посетителем является лицо в возрасте 18 лет и старше, имеющее один из документов, указанных в приложении № 5 к настоящему постановлению.".

4. Пункт 47 изложить в редакции:

"47. Предприятиям общественного питания, работа которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, при оказании услуг общественного питания обеспечить:

заполняемость не более 30 процентов от расчетной вместимости оборудованных для обслуживания посетителей помещений и территорий вне помещений;

допуск посетителей в помещения и территории, указанные в абзаце втором настоящего пункта, при наличии у них одного из документов, указанных в приложении № 5 к настоящему постановлению.".

Положения настоящего пункта не распространяются на предприятия общественного питания, осуществляющие деятельность на территории аэропорта "Платов".

5. Дополнить пунктами 48 - 411 следующего содержания:

"48. Профессиональным образовательным организациям Ростовской области, образовательным организациям дополнительного профессионального образования Ростовской области обеспечить предоставление (использование) жилых помещений в общежитиях, принадлежащих таким организациям, обучающимся в возрасте 18 лет и старше, а также работникам указанных образовательных организаций при условии наличия у обучающегося, работника одного из документов, указанных в приложении № 5 к настоящему постановлению.

49. Организациям, осуществляющим перевозку пассажиров в общественном транспорте, включая такси, не допускать перевозку пассажиров без лицевых масок (респираторов).

410. Оказание государственных и муниципальных услуг осуществлять дистанционным способом либо при предъявлении получателем таких услуг одного из документов, указанных в приложении № 5 к настоящему постановлению.

Положения настоящего пункта применяются к деятельности органов государственной власти Ростовской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области и подведомственных им учреждений и предприятий, связанной с предоставлением ими государственных и муниципальных услуг.

411. Допуск граждан в залы обслуживания населения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и аналогичные залы обслуживания населения (в том числе операционные залы) иных организаций осуществляется при предъявлении посетителем одного из документов, указанных в приложении № 5 к настоящему постановлению.".

6. Дополнить пунктом 101 следующего содержания:

"101. Государственным органам, органам местного самоуправления и иным органам, организациям при осуществлении своей деятельности максимально сократить количество мероприятий с очным участием работников и иных граждан (рабочие совещания, планерные заседания, тренинги, семинары и тому подобные), принять меры по их проведению в дистанционном формате.".

7. Подпункт 16.4 пункта 16 изложить в редакции:

"16.4. Организовать оказание помощи на койках сестринского ухода, койках паллиативных отделений не более 50 процентов от коечной мощности (за исключением отделений, перепрофилированных под провизорную госпитализацию больных с внебольничными пневмониями и подозрением на новую коронавирусную инфекцию).".

8. Дополнить пунктами 182, 183 следующего содержания:

"182. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области провести мероприятия, направленные на увеличение количества транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

183. Установить, что положения пунктов 47, 410, 411 настоящего постановления, предусматривающие необходимость предъявления документов, предусмотренных приложением № 5 к настоящему постановлению, не распространяются на лиц в возрасте младше 18 лет.".

9. Дополнить приложением № 5 следующего содержания:





"Приложение № 5 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272





Перечень медицинских документов

1. Медицинский документ, подтверждающий получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо сертификат профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг, в электронном виде или на бумажном носителе.

2. Медицинский документ о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 из личного кабинета Единого портала государственных и муниципальных услуг в электронном виде или на бумажном носителе (для лиц, со дня выздоровления которых прошло не более шести месяцев).

3. Медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), дата выдачи которого не превышает трех календарных дней.







