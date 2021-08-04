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04.08.2021 06:16
Рубрика: Общество

На Дону заработала система QR-кодов для ресторанов и МФЦ

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области с 4 августа вступили в силу новые антиковидные ограничения. Для посещения заведений общественного питания, МФЦ и ряда других организаций придется предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном в коронавирусном заболевании.

Ограничения не распространяются на детей до 18 лет.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Вакцинация от коронавируса является способом блокировки его мутаций

Ужесточенные правила подразумевают закрытие в торгово-развлекательных центрах зон фуд-кортов, которые не работают навынос и на доставку. Заполняемость ресторанов, столовых и кафе уменьшается с 50 до 30 процентов. Такое же правило действует в отношении кинотеатров и других учреждений культуры.

Спортивные мероприятия разрешены только для взрослых и присутствие зрителей не допускается. Для фитнес-центров и спортзалов сохраняется ранее введенное требование о минимальной площади на одного посетителя не менее чем в 10 квадратных метров. Однако приостанавливается работа крытых бассейнов, спортзалов, саун и бань, а в парках культуры и отдыха - аттракционов.

В медицинских организациях региона прекращено проведение профосмотров и диспансеризация граждан, а также плановая госпитализация.

По данным Роспотребнадзора, на 3 августа коэффициент распространения коронавирусной инфекции составил - 1,1. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 5259 человек.

Кстати

С 1 июля в Ростовской области введена обязательная вакцинация от COVID-19 для чиновников, врачей, студентов, работников сферы услуг, транспорта и культуры. Прививку не делают только по медицинским противопоказаниям. На 3 августа в регионе завершили вакцинацию более 786 тысяч человек.

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