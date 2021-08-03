В Крыму арестовали организатора ячейки "Свидетелей Иеговы"

В Крыму оперативники регионального Управления ФСБ вместе с коллегами из республиканского МВД задержали одного из организаторов ячейки запрещенной в России экстремистской организации "Свидетели Иеговы". Об этом сообщила пресс-служба Главного управления СК по Крыму и Севастополю.

Религиозного фаната, как и его сообщника, задержанного в марте этого года, суд поместил под стражу. Сейчас следователи ищут еще двух фигурантов уголовного дела, возбужденного из-за созданной ими ячейки запрещенных в РФ "Свидетелей Иеговы".

Следствие инкриминирует задержанным деятельность экстремистской организации. Оперативники установили, что четверо жителей Ялты с июля 2017 по март 2021 года проводили "пропагандистские собрания" и распределяли деньги на нужды общины.

Ранее в отношении организаторов ячейки возбудили уголовные дела по факту финансирования экстремистской деятельности. Их расследование продолжается до сих пор. По обеим статьям иеговистам предъявлены обвинения.

Справка "РГ"

В апреле 2017 года Верховный суд РФ запретил и фактически ликвидировал на территории России деятельность религиозной организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и входящих в ее структуру территориальных подразделений, в том числе "Местной религиозной организации Свидетелей Иеговы города Ялта". Законность этого решения в июле того же года подтвердила Апелляционная коллегия Верховного Суда.