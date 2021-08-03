В Крыму опечатана площадка фестиваля Z.Fest

Территория фестиваля электронной музыки Z.Fest, который должен был проводиться на площадке запрещенного в 2014-м КаZантипа в крымской Поповке, закрыт. У входа на пляж Z.City вывешено объявление "Территория закрыта и опечатана согласно постановлению о возбуждении исполнительного производства". Как уточнил организатор фестиваля Алексей Жохов, найти общий язык с властями так и не удалось.

- Вчера в девять вечера основную территорию опечатали, - рассказал Жохов в видеоролике, размещенном на странице фестиваля "Вконтакте". - Мы продолжим работать на территории "Марса", где есть несколько локаций. Более точную информацию о том, когда мы сможем закрытую территорию открыть - я не могу дать.

Все браслеты, что гости фестиваля купили перед проверочными рейдами правоохранителей, и которые давали право круглосуточного посещения всех мероприятий фестиваля и могли использоваться в его барах и ресторанах, будут действовать и в 2022 году - заверил Жохов.

Фестиваль Z.Fest организаторы планировали провести в селе Поповка Сакского района c 30 июля по 8 августа, обещая гостям круглосуточный праздник электронной музыки, выступления топовых артистов и диджеев, а также развлекательные шоу-программы на нескольких площадках.

Как ранее сообщала "РГ", рейд с участием сотрудников МВД, прокуратуры, МЧС, Роспотребнадзора и муниципалитета, проведенный на территории фестиваля, позволил выявить массу нарушений антикоронавирусных ограничений, норм пожарной безопасности. Зафиксирован незаконный сбыт наркотиков и нелегальная продажа алкогольных напитков.

Напомним, на полуострове из-за пандемии действует запрет на проведение всех массовых и увеселительных мероприятий. Так, сегодня же стало известно, что в августе в Судаке не состоится традиционный исторический рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем".